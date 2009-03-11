سه هزار زائر خراسانی به اردوگاه ثامن الائمه (ع) اهواز وارد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اعزامی به مناطق عملیاتی سرهنگ ابوالفضل موحدیان ظهر امروز در حاشیه اردوی راهیان نور افزود: همزمان با آغاز دومین دوره پذیرش اردوهای راهیان نور استان های خراسان رضوی دو هزار و 800 زائر در اردوگاه پذیرش شدند.

وی اظهار داشت: از این تعداد زائر هزار و 950 نفر از خراسان رضوی و 450 نفر از خراسان شمالی و 400 نفر از خراسان جنوبی هستند.

موحدیان تصریح کرد: این زائران در طول حضور خود در استان خوزستان از یادمانهای شلمچه، اروند کنار، موزه مسجد جامع خرمشهر، منطقه طلائیه، شهدای هویزه، دهلاویه، چزابه، فکه و فتح المبین را مورد با زدید خواهند کرد و در این مدت از روایتگری راویان دفاع مقدس بهره مند می شوند.

وی یاد آور شد: علاوه بر کاروانهای مذکور 250 زائر از استان ایلام و همچنین 700 نفر از دانشجویان دانشگاه های همدان در اردوگاه حضور دارند و در طول سه روز اقامت از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید خواهند کرد.

وی با اشاره به آغاز هفته وحدت اذعان داشت: با توجه به آغاز هفته وحدت و میلاد حضرت پیامبر اعظم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) اجرا و برنامه های متنوع فرهنگی از جمله مراسم جشن و مولودی خوانی و همچنین اجرای مسابقات فرهنگی در ایام هفته وحدت برنامه ریزی شده است.

دومین دوره پذیرش اردوهای راهیان نور استانهای خراسان رضوی تا 22 اسفند ماه در اردوگاه ثامن الائمه (ع) اهواز ادامه دارد.