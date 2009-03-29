ضریب ماندگاری مسافر در کاشمر در نوروز امسال افزایش یافت

محمد نظام آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر افزود: منطقه نمونه گردشگری کوهسرخ کاشمر، پارک جنگلی سید مرتضی، تنگل سنگ سو، مدرسه حاج سلطان، کاروانسرای امین، مقبره افتخارالتجار سید اسماعیل نبوی، آب انبار قوژد، شیرحاجی نظام و یخدان های فروتقه، قلعه گبر حصار از جمله جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی این شهر است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر تصریح کرد: در این مدت 32 هزار نفر از امامزاده سید مرتضی، 23 هزار نفر از امامزاده سید حمزه، 10 هزار نفر از آرامگاه شهید مدرس و دو هزار و 350 نفر نیز از موزه شهید مدرس دیدن کرده اند.

نظام آبادی ادامه داد: همچنین 10 هزار نفر از مجموعه های تاریخی مسجد تاریخ، کاروانسراها و یخدان فروتفته کاشمر بازدید داشته اند.

نظام آبادی از همکاری نیروی انتظامی، هلال احمر و دیگر دستگاههای اجرایی و برپایی دو پایگاه اطلاع رسانی و خدمات رسانی به گردشگران خبر داد و اظهار داشت: یک پایگاه در مسیر ورودی و خروجی شهر و یک پایگاه در محل امامزاده سیدمرتضی آماده ارائه خدمات رسانی به گردشگران است.

وی تصریح کرد: در این پایگاه ها بروشور، کتابچه، توصیه های بهداشتی، توصیه های سفر و نقشه شهرستان به گردشگران اهدا می شود.

وی از افزایش 5 تا 7 درصد گردشگران و مسافران به این شهر در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و اظهار داشت: امامزاده سید مرتضی، میانگین بازدید روزانه هفت هزار زائر و گردشگر را به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص اسکان مسافران و گردشگران در این شهر گفت: مجموعه زائرسرای سید مرتضی با 170 اتاق، 4 باب منزل، دو سالن بزرگ در کنار مجموعه امامزاده سید مرتضی با گنجایش هر سالن 100 نفر، 30 اتاق در 3 مدرسه و 12 اتاق در خانه معلم برای اسکان زائران و گردشگران این شهر در نظر گرفته شده است که در آن اسکان داده می شوند.

نظام آبادی گفت: در بازارچه امامزاده سید مرتضی انواع صنایع دستی و سوغات شهرستان به فروش می رسد و بازدیدهای نظارتی بر این بازار از سوی ستاد تسهیلات سفرهای شهرستان انجام می شود.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر افزود: 132 نفر در مهمانپذیرها، 745 نفر در مدارس، 3500 نفر در مراکز اقامتی و زائرسراها و هفت هزار نفر در چادرها و حاشیه خیابان ها بیش از 24 ساعت اقامت داشته اند.