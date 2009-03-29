  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

ضریب ماندگاری مسافر در کاشمر در نوروز امسال افزایش یافت

ضریب ماندگاری مسافر در کاشمر در نوروز امسال افزایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر با بیان اینکه زمان حضور و ماندگاری مسافران و گردشگران در این شهر بین 15 تا 20 ساعت است از افزایش ضریب ماندگاری مسافر به 48 ساعت نسبت به سال گذشته خبر داد.

محمد نظام آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر افزود: منطقه نمونه گردشگری کوهسرخ کاشمر، پارک جنگلی سید مرتضی، تنگل سنگ سو، مدرسه حاج سلطان، کاروانسرای امین، مقبره افتخارالتجار سید اسماعیل نبوی، آب انبار قوژد، شیرحاجی نظام و یخدان های فروتقه، قلعه گبر حصار از جمله جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی این شهر است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر تصریح کرد: در این مدت 32 هزار نفر از امامزاده سید مرتضی، 23 هزار نفر از امامزاده سید حمزه، 10 هزار نفر از آرامگاه شهید مدرس و دو هزار و 350 نفر نیز از موزه شهید مدرس دیدن کرده اند. 

نظام آبادی ادامه داد: همچنین 10 هزار نفر از مجموعه های تاریخی مسجد تاریخ، کاروانسراها و یخدان فروتفته کاشمر بازدید داشته اند.

نظام آبادی از همکاری نیروی انتظامی، هلال احمر و دیگر دستگاههای اجرایی و برپایی دو پایگاه اطلاع رسانی و خدمات رسانی به گردشگران خبر داد و اظهار داشت: یک پایگاه در مسیر ورودی و خروجی شهر و یک پایگاه در محل امامزاده سیدمرتضی آماده ارائه خدمات رسانی به گردشگران است.

وی تصریح کرد: در این پایگاه ها بروشور، کتابچه، توصیه های بهداشتی، توصیه های سفر و نقشه شهرستان به گردشگران اهدا می شود.

وی از افزایش 5 تا 7 درصد گردشگران و مسافران به این شهر در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و اظهار داشت: امامزاده سید مرتضی، میانگین بازدید روزانه هفت هزار زائر و گردشگر را به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص اسکان مسافران و گردشگران در این شهر گفت: مجموعه زائرسرای سید مرتضی با 170 اتاق، 4 باب منزل، دو سالن بزرگ در کنار مجموعه امامزاده سید مرتضی با گنجایش هر سالن 100 نفر، 30 اتاق در 3 مدرسه و 12 اتاق در خانه معلم برای اسکان زائران و گردشگران این شهر در نظر گرفته شده است که در آن اسکان داده می شوند.

نظام آبادی گفت: در بازارچه امامزاده سید مرتضی انواع صنایع دستی و سوغات شهرستان به فروش می رسد و بازدیدهای نظارتی بر این بازار از سوی ستاد تسهیلات سفرهای شهرستان انجام می شود.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر افزود: 132 نفر در مهمانپذیرها، 745 نفر در مدارس، 3500 نفر در مراکز اقامتی و زائرسراها و هفت هزار نفر در چادرها و حاشیه خیابان ها بیش از 24 ساعت اقامت داشته اند.

کد مطلب 852415

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها