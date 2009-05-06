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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

اختصاصی مهر/

فهرست وزرای سابق در ستاد آذری زبان های حامی موسوی

فهرست وزرای سابق در ستاد آذری زبان های حامی موسوی

ستاد آذری زبان های حامی میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم تشکیل شد و با حکم این داوطلب ریاست جمهوری صادق بناب به عنوان رئیس شورای مرکزی این ستاد انتخاب گردید.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای مرکزی ستاد آذری زبان های حامی موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم تشکیل شده است از : افرادی چون محمد علی عبدالعلی زاده وزیر سابق مسکن ، عیسی کلانتری وزیر سابق راه و ترابری ، محسن مهرعلیزاده معاون سابق رئیس جمهور ، شافعی وزیر سابق صنایع، مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، جمشید انصاری نماینده زنجان،  جبار زاده عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و نماینده دوره های چهارم، پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی،   سعید فائقی معاون سابق سازمان تربیت بدنی، سبحان الهی استاندار سابق آذربایجان شرقی، صادق بناب معاون وزیر راه، شهربانو امانی و دکتر تقی زاده مدیر کل سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی.

با تشکیل ستاد آذری زبان های حامی موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم مدیریت ستادهای انتخاباتی استانهای زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و آذری زبان های تهران از ستاد انتخاباتی مرکزی مهندس موسوی جدا شد.

کد مطلب 873701

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