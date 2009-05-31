به گزارش خبرگزاری مهر، تغییرات آب و هوایی سالانه مسئول مرگ 300 هزار نفر است و به سه میلیون نفر دیگر نیز به شدت آسیب می رساند. اولین مطالعه جامع در خصوص اثرات گرمای شدید جهانی بر روی انسان که در گردهمایی جهانی بشردوستانه از سوی کوفی عنان ارائه شد نشان می دهد که موج گرما، توفانها و سیل تا سال 2030 موجب مرگ بیش از 500 هزار نفر خواهد شد.

امروزه خسارات اقتصادی ناشی از تغییرات آب و هوایی بیش از 125 میلیارد دلار در سال است که این رقم تا سال 2030 به بیش از 600 میلیارد دلار سالانه خواهد رسید.

به گفته دبیر کل سابق سازمان ملل متحد اگر انتشار دی اکسید کربن تحت کنترل قرار نگیرد ظرف 25 سال 310 میلیون نفر از بیماریهای مرتبط با دمای هوا رنج می برند، حداقل 20 میلیون نفر در فقر غوطه ور می شوند و 75 میلیون نفر باید محل سکونت خود را به دلیل تغییرات آب و هوایی ترک کنند.

براساس گزارش روزنامه گاردین، در حدود 98 درصد از مردم دنیا به طور جدی از گرمای جهانی آسیب می بینند. 9 درصد از مرگهای دنیا به دلیل فقدان آب و 90 درصد از خسارات اقتصادی کشورهای درحال توسعه به دلیل تغییرات آب و هوایی است.

در حدود 45 میلیون نفر از 900 میلیون نفری که از گرسنگی رنج می برند به دلیل اثرات گلخانه ای تحت تاثیر این مشکل قرار دارند که این رقم ظرف 20 سال آینده دو برابر خواهد شد.

در این خصوص کوفی عنان اظهار داشت: "تغییرات آب و هوایی بحران خاموش است که سالانه موجب مرگ 300 هزار نفر می شود به طوری که آب و هوا بزرگترین چالش فوری بشر دوستانه زمان ما است که سبب رنج صدها میلیون نفر در سراسر دنیا می شود."