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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۴۰

مرمت مجموعه تاریخی شهر بسطام آغاز شد

مرمت مجموعه تاریخی شهر بسطام آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود از آغاز مرمت مجموعه تاریخی شهر بسطام خبر داد.

علیرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: در این طرح مرمتی درب اصلی ورودی امامزاده محمد (ع) تعویض و مرمت سقف مسجد جامع طبق طرح و نقشه های مصوب انجام می شود.

وی با بیان اینکه در این طرح گنبد برج کاشانه نیز مرمت می شود، گفت: در صورت تامین اعتبار مقبره بایزید بسطامی نیز براساس نقشه مصوب سازمان بازسازی خواهد شد.

کریمی با اشاره به اینکه یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته به این طرح است، گفت: بیش از 17 اثر ارزشمند تاریخی در بسطام وجود دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهرود یادآور شد: صومعه، مقبره و مسجد بایزید، مسجد جامع، ایوان الجایتو، گنبد غازان خان و مدرسه شاهرخیه از بناهای تاریخی بسطام است.

شهر بسطام در شش کیلومتری شمال شاهرود واقع شده است که در دور اول سفر هیئت دولت به استان سمنان به عنوان شهر نمونه گردشگری بین المللی مصوب شده است.

کد مطلب 927878

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