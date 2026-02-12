سردار اکبری: عبور از جنگ ترکیبی با وحدت و ایستادگی ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبریظهر پنجشنبه در همایش فعالان عرصه حملونقل استان، با اشاره به جایگاه مهم این قشر در شرایط جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی دشمن، اظهار کرد: ما بهعنوان سربازان عرصه نظامی برای جانبازی در میدان آمادهایم و تا پای جان در خدمت مردم هستیم و از فعالان اقتصادی نیز انتظار داریم با اتحاد، همدلی و خدمت مستمر، در بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم نقشآفرینی کنند.
وی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون تلاش کردهاند با فشارهای اقتصادی و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، نارضایتی عمومی ایجاد کنند، افزود: هوشیاری، تعهد و ایستادگی فعالان اقتصادی، بهویژه در حوزه حملونقل کالاهای اساسی، این توطئهها را ناکام گذاشته است.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی با تقدیر از تلاشهای رانندگان، شرکتهای حملونقل و دستاندرکاران این حوزه گفت: فعالان حملونقل در خط مقدم پایداری اقتصادی قرار دارند و با تأمین بهموقع کالاهای اساسی، آرامش و امنیت را به سفرههای مردم هدیه میدهند؛ این مجاهدتها کمتر دیده میشود اما آثار آن در زندگی روزمره مردم کاملاً محسوس است.
سردار اکبری با تأکید بر ضرورت همافزایی میان بخشهای مختلف اقتصادی تصریح کرد: عبور از شرایط پیچیده اقتصادی نیازمند همدلی واقعی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای انقلابی است و هرگونه تفرقه یا نگاه جزیرهای، خواست دشمنان ملت ایران است.
وی همچنین با اشاره به نقش ایمان، وحدت و روحیه جهادی در خنثیسازی جنگ شناختی دشمن خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است هر جا مردم و مسئولان در کنار یکدیگر ایستادهاند، تهدیدها به فرصت تبدیل شده و کشور مسیر پیشرفت خود را با قدرت ادامه داده است.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی فعالان عرصه حملونقل استان گفت: سپاه در کنار مردم و فعالان اقتصادی ایستاده و از هر اقدامی که منجر به تقویت تولید، پایداری اقتصاد و بهبود معیشت مردم شود، حمایت خواهد کرد.
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