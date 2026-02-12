مرکز نوآوری هوش مصنوعی در دانشگاه اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه همزمان با سفر حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به اصفهان، مرکز نوآوری و توسعه فناوریهای هوش مصنوعی دانشگاه اصفهان با حضور مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان افتتاح شد.
این مرکز در چارچوب سیاستهای استاندار اصفهان و با هدف تجمیع ظرفیتهای علمی و فناورانه استان در حوزه هوش مصنوعی و توسعه همکاری میان متخصصان رشتههای مختلف راهاندازی شده است.
معاون علمی رئیسجمهور و استاندار اصفهان پس از افتتاح این مجموعه، از شرکتها و تیمهای فناور مستقر در مرکز بازدید کرده و در جریان روند فعالیتها و دستاوردهای آنها قرار گرفتند.
در جریان این بازدید، حمایتهای مالی و تسهیلاتی از سوی معاونت علمی ریاستجمهوری برای برخی از شرکتهای فناور پیشبینی شد که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.
حسین افشین همچنین با اشاره به جایگاه دانشگاه اصفهان در حوزه فناوریهای نوظهور گفت: هوش مصنوعی یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه است و شکلگیری پردیس هوش مصنوعی در اصفهان میتواند با همافزایی نخبگان، دستاوردهای ملی ارزشمندی به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد: تقویت زیرساختها و تمرکز ظرفیتهای علمی استان در این پردیس، زمینهساز نقشآفرینی مؤثر اصفهان در زیستبوم هوش مصنوعی کشور خواهد بود.
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