115 طرح عمرانی در دشتستان بهره برداری یا کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، غلامحسین زارعی بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ادارای این شهرستان افزود: از این تعداد پروژه 75 پروژه به بهره برداری رسیده و عملیات اجرایی 40 طرح نیز آغاز شده است .

وی اظهار داشت: مهمترین طرح بهره برداری شده شامل فضای آموزشی، آبرسانی به 19 روستای بخشهای شبانکاره و آبپخش، طرح هادی روستایی، بهره برداری از 32 طرح بزرگ مخابراتی، طرح بزرگ عمران شهری راهسازی و برق رسانی است.

وی اضافه کرد: همچنین احداث مرکز بهداشتی درمانی طلحه، احداث فاز دوم مجتمع فرهنگی و هنری برازجان، آغاز عملیات ساخت سه مجتمع فرهنگی و هنری در شهرهای سعدآباد، آبپخش، شبانکاره، احداث هفت زمین چمن مصنوعی ورزشی، ساخت هفت خانه عالم، اجرای 38 طرح هادی در روستاهای شهرستان از مهمترین طرحهایی بوده است که همزمان با این هفته عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

فرماندار دشتستان یادآور شد: جهت اجرا و ساخت این شمار طرح 431 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.