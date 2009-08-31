حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: با وضع مناسب بارندگی و رشد و نمو گیاهان مرتعی در سال جاری مجوز برداشت بهره‌برداری از این محصولات گیاهی در استان سمنان صادر شده است.

وی افزود: این مجوز به منظور برداشت محصولات فرعی مرتعی به ویژه آنغوزه و کتیرا در مراتع طزره، مهماندویه، کلاریز، تویه ‌دروار و معلمان صادر شده است.

به گفته وی، آنغوزه دارای مصارف دارویی در بیماری‌های عصبی و تنفسی و کتیرا در صنایع غذایی مانند کنسروسازی، آدامس، شکلات، صنایع کاغذسازی، چسب، نساجی، چرم‌سازی، لاستیک‌سازی و صنایع دارویی کاربرد دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان با اشاره به اینکه با طرحهای اجرا شده، هفت تن گیاه دارویی امسال از مراتع استان سمنان برداشت می‌شود، گفت: هزار و 800 کیلوگرم باریجه در این استان تولید و از سطح دو هزار و 68 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در مناطق شمالی مراتع گرمسار برداشت شده است.

میرعماد یاد آور شد: 352 هزار هکتار از عرصه‌های استان سمنان را جنگل تشکیل می‌دهد و در این جنگل‌ها گونه‌های زیادی از گیاهان دارویی یافت شده است.

وی عنوان کرد: در استان سمنان بیش از 320 گونه مرتعی وجود دارد که 120 گونه آن قابلیت دارویی دارند.