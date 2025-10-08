  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

درآمد ۴۶۰ میلیارد ریالی باریجه و آنغوزه در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از برداشت حدود ۳۰ تن شیرابه گیاهان دارویی باریجه و آنغوزه به ارزش ۴۶۰ میلیارد ریال توسط بهره برداران این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال برداشت گیاهان دارویی باریجه و آنغوزه در سطح ۴۱۰ هکتار از مراتع این استان در مناطقی مانند تنگ سرخ، کاکان، گردوکندک و تنگ خشک انجام شد.

وی با اشاره به اینکه هر کیلوگرم آنغوزه به قیمت ۱۸ میلیون ریال و هر کیلوگرم باریجه نیز به قیمت ۱۵میلیون ریال به فروش می‌رسد، افزود: مقدار ۲۰ هزار و ۶۴۵ کیلوگرم آنغوزه و ۹ هزار و ۹۶۴ کیلوگرم باریجه به ارزش ۴۵۹ میلیارد ریال برداشت شد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: قیمت واقعی گیاهان دارویی بسیار بیشتر از آن چیزی است که متاسفانه امروزه به صورت خام فروشی از کشور خارج می شود.

وی ابراز کرد: بهره مالکانه حاصل از برداشت این مقدار باریجه و آنغوزه نیز حدود ۴۳ میلیارد ریال برآورد شده که به حساب خزانه واریز خواهد شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: عملیات اجرایی کشت گیاهان دارویی پاییز امسال و پس از شروع بارندگی‌ها در سه هزار هکتار از مراتع این استان در قالب طرح‌های مشارکتی پیش‌بینی شده است.

