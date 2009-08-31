نخستین مجتمع گلخانه ای گلستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان عصر دوشنبه در این زمینه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: کاهش هزینه‌های کاشت و اشتغالزایی فارغ التحصیلان این بخش از اهداف راه اندازی این مجتمع گلخانه ای است.

مرتضی صادقی اظهار داشت: کاشت سبزی، صیفی و گل و گیاهان زینتی و دارویی در این مجتمع انجام می شود و این مجتمع به 15 فارغ التحصیل حقیقی و حقوقی واگذار می شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: در استان گلستان 43 گلخانه مدرن صنعتی در سطح 32 هکتار مشغول تولید گل و گیاهان زینتی هستند که 28 هکتار آن در فضای باز و چهار هکتار به صورت سیستم بسته است.

وی عنوان کرد: سالانه حدود 14 تا 15 میلیون اصله نهال در این استان تولید می شود که این تعداد حدود 15 درصد نهال مثمر کشور را شامل می شود.



صادقی سطح اراضی باغی استان را 35 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: بیش از 60 درصد از این باغات جوان هستند و سالانه حدود 200 هزار تن محصول باغی از این باغات برداشت می شود.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع اراضی استان حدود پنج درصد زیرکشت باغات است که باید در یک برنامه زمانبندی شده به 20 درصد افزایش یابد.