به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گوگل در نهایت از میان 150 هزار ایده دریافتی که پس از آغاز رقابت 100^10 به این شرکت روانه شده بود، 16 ایده را برای رقابت بر سر جایزه 10 میلیون دلاری انتخاب کرد. این رقابت از سال گذشته آغاز شده و به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس شرکت گوگل شکل گرفته است.

انتخاب ایده های نهایی زمانی بسیار بیشتر از آنچه گوگل انتظار آن را داشت به طول انجامید اما نتیجه پروژه دهمین سالگرد تاسیس شرکت گوگل به منظور جذب ایده هایی که بتواند جهان را متحول سازد اکنون برای بازبینی آماده است. این شرکت از عموم مردم درخواست خواهد کرد که به ارزشمندترین ایده از میان 16 موضوع انتخاب شده رای دهند.

شرکت گوگل در اصل قصد داشت ایده های خاصی را انتخاب کند که به دلیل ازدیاد نظریات ارسال شده که در حدود سه هزار کارمند این شرکت را به خود مشغول کرد، تصمیم خود را تغییر داد. بسیاری ایده های ارسال شده شباهت بسیار زیادی به یکدیگر داشتند و به همین دلیل گوگل تصمیم گرفت بخشهای خاصی را برای طبقه بندی ایده های دریافتی تعیین کند. موضوع برخی از ایده های دریافت شده و مورد نظر گوگل به این ترتیب هستند:

بهبود علم و تحصیلات، کاربران در بسیاری از کشورها موافق بودند که تغییر در تحصیل علم می تواند آینده ای درخشان تر را برای توسعه فناوری رقم بزند.

خلق برنامه هایی با کارایی بیشتر برای استخراج معادن، ایجاد سرمایه برای سازمانهای جهانی که در حال توسعه استراتژی های موثر برای ردیابی معادن و استخراج آنها هستند. استراتژی های پیشنهاد شده شامل استفاده از روباتها، انسانها و تجهیزات جانوری برای ردیابی معادن است.

خلق سیستم ردیاب بحرانهای طبیعی در زمان واقعی، سیستمی که می تواند واکنش مناسب و به موقع سیاستگذاران را در برابر بحرانهای طبیعی مانند طوفانها، زلزله و تسونامی به دنبال داشته باشد.

بر اساس گزارش زد دی نت، اکنون که موضوعات اصلی این رقابت انتخاب شده اند گوگل از افراد در کشورهای مختلف خواهد خواست رای خود را برای انتخاب بهترین ارائه کنند. از میان آرا دریافت شده پنج ایده نهایی انتخاب خواهند شد. این رای گیری در 8 اکتبر 2009 به اتمام خواهد رسید.