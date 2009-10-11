مدیریت یکپارچه در زمینه کاهش آلودگی هوا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی در هفتمین نشست علمی- تخصصی سلامت شهری با عنوان سلامت و چالش های زیست محیطی برگزار شد افزود: عوامل غیر طبیعی و تکنولوژی قدیمی خودروها از مهم ترین علل آلودگی هوا است.

این مقام مسئول ادامه داد: عدم وجود مدیریت یکپارچه در زمینه کاهش آلودگی هوا، عدم توسعه متناسب حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده از عوامل غیر طبیعی آلودگی هوا است.

وی کیفیت نامناسب سوخت، استفاده نامناسب از خودروهای شخصی، عدم توسعه دولت الکترونیک و عدم سختگیری در اجرای معاینه فنی را از دیگر عوامل آلودگی هوا برشمرد.

رشیدی به عوامل موفقیت کشورهای موفق در مبارزه با آلودگی هوا ضمن رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: برای مبارزه با آلودگی هوا رسیدن به یک اتفاق نظر ملی مبنی بر این که خسارت آلودگی هوا بر سلامتی انسانها باید متوقف شود، ضروری است.

مدیر عامل شرکت کیفیت کنترل هوا کوشش های مستمر توسط مقامات محلی بدون این که منتظر دولت مرکزی شوند را یکی ازعوامل مبارزه آلودگی هوا دانست و ادامه داد: استقرار یک سیستم در سطح محلی، پاسخگویی صنایع به عنوان" مسئولیت اجتماعی" و سرمایه گذاری در تکنولوژیهای کنترل و حمایت دولت از نظر تامین منابع مالی و سیاستهای مالیاتی و همچنین آموزش افراد به منظور حمایت از پیشرفت و توسعه تکنولوژی و استفاده از آنها در کنترل آلودگی هوا از دیگر عوامل مبارزه با آلودگی هوا در کشورهای موفق است.

رشیدی تاکید کرد: خودروهای نو، حمل و نقل همگانی، سوخت و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی، معاینه فنی خودروها برای خودروهای مستعمل، مدیریت ترافیک، کنترل منابع ثابت، پایش و آموزش و اطلاع رسانی در طرح جامع کاهش آلودگی هوا قرار می گیرد.

در ادامه این نشست علی اصغر فرشاد دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این که سلامت انسان همواره متاثر از شرایط محیطی است تصریح کرد: تا زمانی که فاکتورهای محیطی مورد توجه و مدیریت صحیح قرار نگیرند اقدامات کنترلی سلامت پایدار نبوده و هر از گاهی باید به انتظار بروز انواع بیمار ها و اختلالات سلامتی باشیم.

وی گفت: محیط در قالب عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، اجتماعی و فرهنگی، سلامت را تهدید می کند به طوری که به عنوان مثال سرو صدا و تششعات در قالب عوامل فیزیکی، آلودگی هوا و تماس با انواع شویندها و آفت کشها در قالب عوامل شیمیایی، انواع ویروس ها و انگل های بیماری زا در قالب عوامل بیولوژیک و در نهایت جنسیت، آداب و رسوم روش زندگی، جمعیت و ایمنی نیز در قالب عوامل اجتماعی و فرهنگی در صورتیکه مدیریت مناسب در مورد آنها اعمال نشود تهدیدکنندگان جدی سلامت خواهند بود.

فرشاد به تهدید کننده های محیطی سلامت اشاره کرد و افزود: گروه اول تهدید های سنتی که حاصل عدم توسعه یافتگی بوده و معمولا با توسعه مجامع این نوع تهدید ها نیز تا حدودی کنترل می شوند و گروه دیگر تهدیدها مدرن بوده که توسعه ناپایدار است که با گذشت زمان از دوران قبل از کشاورزی تا زمان صنعتی شدن همواره از میزان تهدید های سنتی کاسته و به تهدیدهای مدرن سلامت اضافه شده است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به هزینه های بالای پایش و کنترل تهدیدهای مدرن تاکید کرد: برخورد با تهدیدهای سنتی به دلیل سادگی آنها آسان بوده ولیکن تهدیدهای مدرن با پیشرفت تکنولوژی از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده و هزینه های زیادی برای پایش و کنترل آنها باید متحمل شد.

فرشاد با بیان این که مدیریت مطلوب محیط و سلامت با استفاده ازچارچوب علت و اثر قادر خواهد بود به صورت ریشه ای به کنترل عوامل محیطی تهدید کننده سلامت به صورت پایدار بپردازد خاطرنشان کرد: توانمند سازی و جلب مشارکت مردم، فراهم نمودن همکاری های بین بخشی بامحوریت سلامت و ابتکارات اجتماع محور سه اصل اساسی در رویکرد مدیریت مطلوب است.