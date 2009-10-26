به گزارش خبرنگار مهر، گاردین اعلام کرد این ستاره بزرگ هالیوودی با فیلم‌های خود در مجموع بیش از سه میلیارد پوند به حساب استودیوهای فیلمسازی واریز کرده و تنها یکبار اسکار بازیگری نقش مکمل را در دست گرفته‌اند، اما ایفای نقش فرانک سیناترا در فیلمی سینمایی می‌تواند تضمینی قطعی برای بردن اسکار و درخشش خیره‌کننده در گیشه باشد.

بی‌تردید می‌توان بازی هر کدام از این سه بازیگر درجه یک را در فیلم آینده مارتین اسکورسیزی بر اساس زندگی فرانک سیناترا اتفاقی بزرگ در تاریخ سینما دانست. ضمن اینکه موفقیت یکی از این سه ستاره در به دست آوردن نقش سیناترا قطعا علاوه بر برانگیختن تحسین منتقدان، جایگاه او را در میان قدرتمندترین بازیگران هالیوود تثبیت می‌کند.

جرج کلونی نامزد جدی حضور در فیلم زندگینامه‌ای فرانک سیناترا است

نکته جالب اینکه دپ، دی‌کاپریو و کلونی هر کدام حامیانی قدرتمند برای به دست آوردن نقش سیناترا دارند؛ اسکورسیزی که اولین اسکار بهترین کارگردانی خود را سال 2006 با "مردگان" تجربه کرد، این روزها چهارمین همکاری با دی‌کاپریو را در "شاتر آیلند" به پایان رسانده و دوست دارد این همکاری را سال آینده میلادی با فیلم زندگی سیناترا ادامه بدهد.

از سوی دیگر، مدیران استودیو یونیورسال در مقام تهیه‌کنندگان فیلم تلاش می‌کنند جانی دپ را برای ایفای نقش بازیگر و خواننده فقید آمریکایی به اسکورسیزی تحمیل کنند. این علاقه وافر پس از بازی درخشان دپ به نقش جان دیلینجر در فیلم سینمایی "دشمنان مردم" به کارگردانی مایکل مان بیش از پیش شده است.

اما تینا دختر فرانک سیناترا عقیده‌ای کاملا متفاوت دارد و می‌خواهد بازیگری نقش پدرش را بازی کند که همه از تماشاگر گرفته تا منتقدان از او راضی باشند. تینا برای این نقش کلونی را پیشنهاد می‌دهد که به نظر می‌رسد چالش‌برانگیزترین نقش دوران حرفه‌ای حضور بازیگر سرشناس آمریکایی در عرصه سینما خواهد بود.

برخی گزارش‌ها در آمریکا حاکی از آن است که تینا سیناترا می‌ترسد بر سر فیلم زندگی پدرش از نگاه اسکورسیزی همان بلایی بیاید که سر "گاو خشمگین" و "هوانورد" آمد. استاد در این دو فیلم هم چندان به واقعیت‌های زندگی جیک لاموتا و هوارد هیوز وفادار نماند و همین باعث بروز سوء تفاهم‌هایی پس از نمایش هر دو فیلم شد.

روزنامه نیویورک پست از قول یکی از نزدیکان به خانواده سیناترا نوشت: مارتی می‌خواهد بخش خشن و سرشار از تباهی زندگی سیناترا را به تصویر بکشد. اما تینا دوست دارد تصویری که از پدرش ارائه می‌شود، تصویر مردی مهربان باشد و بیشتر روی موسیقی متمرکز شود. ضمن اینکه مردم هم چهره‌ای منزه از سیناترا را بیشتر می‌پسندند.

فیلمنامه را فیل آلدن رابینسن می‌نویسد که نویسندگی و کارگردانی "مزرعه رویاها" و "اسنیکرز" را در کارنامه دارد. دن جالین سردبیر نشریه امپایر می‌گوید: انتخاب من کلونی است. او است که می‌تواند کاریزمای سیناترا را روی صحنه خلق کند. گرچه به عقیده من هر سه گزینه برای نشان دادن نیمه تاریک شخصیت سیناترا مناسبند.

براندن لی از ایندیپندنت فیلم چنل هم می‌گوید: اسکورسیزی بهترین انتخاب برای کارگردانی چنین فیلمی است. اما من امیدوارم یکی پیدا شود و او را از علاقه بی‌اندازه‌اش به دی‌کاپریو و انتخاب این بازیگر برای ایفای نقش سیناترا منصرف کند. اسکورسیزی سویه تیره زندگی سیناترا را دوست دارد، اما تینا می‌خواهد مهربانی‌های پدرش بیشتر دیده شود.

فیلم اسکورسیزی نخستین تلاش برای به تصویر کشیدن زندگی فرانک سیناترا روی پرده سینما است؛ مردی که سال 1998 در سن 82 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. او در نیوجرسی در میان مهاجران ایتالیایی رشد کرد و در عرصه حرفه‌ای برنده 10 جایزه گرمی و یک جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل شد.

زندگی سیناترا بارها موضوع ستون شایعه‌های نشریات زرد شد و نام او همواره مترادف با ارتباط با مافیا و روسای جمهوری آمریکا بود. کتی شولمن تهیه‌کننده سینما می‌گوید: همه می‌دانند مارتین اسکورسیزی فیلمسازی به تمام معنا است. پس همه باید مطمئن باشند که او داستان زندگی سیناترا را به گونه‌ای تعریف می‌کند که ذهنیت کسی به هم نریزد.