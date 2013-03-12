۲۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۳

نشست خبری سر مربی تیمهای فوتبال استقلال و العین الامارات

نشست خبری سر مربی تیمهای فوتبال استقلال و العین الامارات ظهر امروز سه شنبه برگزار شد. عکس/ مهدی زارع

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