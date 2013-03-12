عکس خبری ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۳ نشست خبری سر مربی تیمهای فوتبال استقلال و العین الامارات نشست خبری سر مربی تیمهای فوتبال استقلال و العین الامارات ظهر امروز سه شنبه برگزار شد. عکس/ مهدی زارع برچسبها امیر قلعه نویی نشست خبری لیگ قهرمانی فوتبال آسیا سرمربی استقلال تیم فوتبال استقلال تهران مطالب مرتبط العین را ببریم 50 درصد راه صعود را رفتهایم/ قدرت تاکتیکیمان را دیکته میکنیم اولین پیروزی قلعهنویی با استقلال در آسیا/ آبیهای ایران در صدر اواراواردز با 4 گل پیروز شد/ توقف جئونبوک مقابل شاگردان لیپی تساوی استقلال با العین در پایان نیمه اول خانهام را می فروشم تا پول بازیکنان را بدهم/ با غیرت استقلالی بردیم میخواستیم وقتکشی کنیم اما عمرانزاده حرف قلعهنویی را گوش نکرد! ترکیب تیم فوتبال استقلال اعلام شد
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