تساوی استقلال با العین در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و العین امارات در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 19 امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه اول العین تیم خطرناکی نشان داد و حتی چندبار دروازه استقلال را تهدید کرد. آبی پوشان هم در این نیمه چند موقعیت نه چندان خطرناک به دست آوردند که با بی دقتی آنها را از دست دادند. عجیب‌ترین اتفاق این نیمه، تعویض "آرزه" بازیکن استقلال بود. در حالی که این بازیکن عملکرد خوبی داشت امیر قلعه نویی تصمیم گرفت در دقایق پایانی نیمه اول فرهاد مجیدی را جایگزین او کند.