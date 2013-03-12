اواراواردز با 4 گل پیروز شد/ توقف جئونبوک‌ مقابل شاگردان لیپی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با برگزاری دیدارهای گروه F در شرق آسیا آغاز شد که طی آن تیم اوراواردز، قهرمان پیشین لیگ قهرمانان برابر مانگ سانگ یونایتد تایلند به برتری پرگل 4 بر یک دست یافت. نیمه نخست این دیدار با تک گل دقیقه 8 یوشوکه کاشیواگی به سود میزبان خاتمه یافت. در نیمه دوم بازی تهاجمی ژاپنی‌ها سه گل دیگر برای این تیم به دنبال داشت. ناسو و هاراگوچی(2گل) برای اواراوا به ثمر رساندند تا این تیم در دومین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا به برد پرگل دست یابد.

در دیگر دیدار این گروه تیم جئونبوک موتورز کره‌جنوبی در زمین خود برابر گوانگژو چین با تساوی یک بر یک متوقف شد. ابتدا کیم جونگ وو در دقیقه 27 میزبان را پیش انداخت اما در نیمه دوم مارچلو لیپی سرمربی ایتالیایی و مشهور گوانگژو با تغییراتی که در تیمش ایجاد کرد روند بازی را به سود نماینده چین تغییر داد که حاصل آن گل دقیقه 64 موریکویی برای گوانگژو بود.

جدول ‌رده‌‌بندی گروه F:

1- گوانگژو چین با 4 امتیاز، 2- اوراواردز ژاپن با 3 امتیاز، 3- جئونبوک موتورز کره‌جنوبی با 2 امتیاز، 4- مانگ سانگ یونایتد تایلند با یک امتیاز