به گزارش خبرنگار مهر، ستار همدانی پس از پیروزی استقلال مقابل العین امارات در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا درجمع خبرنگاران اظهار داشت: با این پیروزی راه صعودمان را هموارتر کردیم. جای خوشحالی است که موفق شدیم العین را شکست بدهیم تا برای ادامه بازی ها مصمم تر باشیم.

وی در خصوص اعتراض حنیف عمران زاده به بازی نکردن و درگیری اش با امیر قلعه نویی در پایان مسابقه تاکید کرد: دقایق پایانی بازی بود و می خواستیم با انجام یک تعویض وقت کشی کنیم! به همین خاطر از حنیف خواستیم تا وارد زمین شود اما او از دستور کادر فنی تمرد کرد. حالا باید بنشینیم و صحبت کنیم تا این مشکل برطرف شود.

تیم فوتبال استقلال امروز چهارشنبه در دومین مسابقه خود در لیگ قهرمانان آسیا موفق شد العین امارات را در ورزشگاه آزادی با 2 گل شکست بدهد.