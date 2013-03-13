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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۳۲

مربی تیم فوتبال استقلال:

می‌خواستیم وقت‌کشی کنیم اما عمران‌زاده حرف قلعه‌نویی را گوش نکرد!

می‌خواستیم وقت‌کشی کنیم اما عمران‌زاده حرف قلعه‌نویی را گوش نکرد!

مربی تیم فوتبال استقلال بابیان اینکه راه صعود این تیم در لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی برابر العین هموارتر شده است، گفت: می‌خواستیم با تعویض حنیف عمران زاده دردقایق پایانی کمی وقت کشی کنیم ولی این بازیکن از دستور سرمربی تمرد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار همدانی پس از پیروزی استقلال مقابل العین امارات در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا درجمع خبرنگاران اظهار داشت: با این پیروزی راه صعودمان را هموارتر کردیم. جای خوشحالی است که موفق شدیم العین را شکست بدهیم تا برای ادامه بازی ها مصمم تر باشیم.

وی در خصوص اعتراض حنیف عمران زاده به بازی نکردن و درگیری اش با امیر قلعه نویی در پایان مسابقه تاکید کرد: دقایق پایانی بازی بود و می خواستیم با انجام یک تعویض وقت کشی کنیم! به همین خاطر از حنیف خواستیم تا وارد زمین شود اما او از دستور کادر فنی تمرد کرد. حالا باید بنشینیم و صحبت کنیم تا این مشکل برطرف شود.

تیم فوتبال استقلال امروز چهارشنبه در دومین مسابقه خود در لیگ قهرمانان آسیا موفق شد العین امارات را در ورزشگاه آزادی با 2 گل شکست بدهد.

 

کد مطلب 2018410

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