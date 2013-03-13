به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده شامگاه امروز چهارشنبه و پس از پیروزی 2 بر صفر استقلال برابر العین امارات در لیگ قهرمانان آسیا با بیان این مطلب افزود: العین تیم خطرناکی بود که از بازیکنان خوبی نیز سود می برد. این تیم طوری بازی می کرد که حتی یک لحظه هم نمی شد از آن غافل شد. با این حال بازیکنان ما با غیرت استقلالی به یک پیروزی شیرین دست پیدا کردند.

وی با بیان اینکه شرمنده بازیکنان است و رویش نمی شود به صورت آنها نگاه کند در مورد حل شدن مشکل مالی آبی پوشان گفت: آنها هر چند چک برگشتی داشتند و برخی اتومبیل هایشان را فروخته بودند اما همه این مسائل را برای پیروز شدن استقلال فراموش کردند. من به این بازیکنان افتخار می کنم. حتی اگر شده خانه ام را بفروشم قبل از عید طلب بازیکنان را پرداخت خواهم کرد.

مدیر عامل باشگاه استقلال در پایان پیرامون دیدار روز 10 فروردین این تیم برابر سپاهان گفت: نمی خواهم در مورد تاریخ این بازی حرف بزنم چرا که بهتر است خود آقای رحیمی در این مورد صحبت کند. اعتقاد دارم این بازی خوش خدمتی به سپاهان بود نه استقلال. با این حال امیدوارم به گونه ای برنامه ریزی شود که هر دو تیم در آسیا نتایج خوبی بگیرند و کسی ضرر نکند.