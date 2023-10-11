به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی نقی‌زاده رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با حضور در برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران که صبح امروز چهارشنبه ۱۹ مهر از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، گفت: مجاهدینی مانند حاج قاسم سلیمانی آرزوی دستیابی به چنین فتوحاتی در مقابل رژیم صهیونیستی را داشتند. اکنون کار این رژیم به جایی رسیده که یک گروه مردمی مقاومت در برابرشان قد علم کردند. رژیمی که در گذشته تنها برای چند اسیر جنگ‌های خانمان‌سوز راه می‌انداخت، اکنون با وجود چند صد اسیر کاری از دستش برنمی‌آید. امیدواریم هر چه زودتر ریشه‌کن شدن این رژیم را ببینیم.

وی ادامه داد: ظلم‌های شرورانه این رژیم بر علیه مردمان غزه نابخشودنی است. با این وجود بنا بر تعبیر مقام معظم رهبری، این عملیات یک شکست غیر قابل ترمیم برای رژیم صهیونیستی بود. این رژیم قصد داشت جایگزین آمریکا از حیث امنیتی در منطقه شود. اتفاقی که افتاد، نشان داد این رژیم به هیچ وجه قابلیت چنین کاری را ندارد.

حجت الاسلام نقی زاده افزود: رژیم صهیونیستی در حال حرکت نیروهای خود به سمت ایران، به عنوان جبهه مقاومتی آشکار بود که طی این عملیات، با شکستی بزرگ مواجه شد. اکنون آن‌ها در خاک خود درگیر شدند. همچنین از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی نیز رژیم به سختی شکست خورد. آن‌ها ضربه‌ای جدی خوردند به حدی که بایدن اعلام کرد در حال ارسال ناوهای هواپیمایی آمریکا به اسرائیل است، در صورتی که همه ما می‌دانیم که در این مقطع هیچ چیز نمی‌تواند آن‌ها را نجات دهد.

وی گفت: در قرآن فرمایشات بسیاری در این باب آورده شده و در کنار آن آینده‌پژوهی‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. کلید واژه الیهود برای توصیف طیف خاصی که تورات را قبول دارند استفاده شده که دشمنان همیشگی راه حق بوده‌اند. این افراد می‌خواهند جریان حق را با دهان‌های خود خاموش کنند. اکنون به وضوح شاهد این هستیم که چگونه رسانه‌های معاند در حال انجام همین کار هستند. این افراد به شدت جان عزیز و دنیاگرا هستند. به همین جهت از زمان موسی تا امروز بارزترین ویژگی آن‌ها این است که در ورای پناهگاه و دژهای خود به دنبال جنگ هستند.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم ادامه داد: ما شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی بعضاً برای یک موشک تا ۶۰ هزار دلار هزینه کرده است در صورتی که میانگین هزینه موشک‌های حماس بالغ بر ۸۰۰ دلار است. همین تفاوت آشکار نشان می‌دهد که این رژیم به دلیل نداشتن آرمانی واقعی و عدم اتصال به حق، به موشک‌ها و گنبدهای آهنین روی آورده‌اند. ما شاهد بروز ترس و وحشت به معنای واقعی در این افراد هستیم. این ترسو بودن ویژگی بارز آن‌ها و نقطه ضعفشان است، که عاملی تعیین‌کننده در شکست آن‌ها در عملیات طوفان‌الاقصی بوده است‌.

وی افزود: صهیونیست‌ها از خود ابهتی پوشالی ساخته‌اند. اکنون اما راهبردی که در حال دنبال کردنش هستند، مظلوم‌نمایی است. در قرآن کریم، سرنوشت قطعی این افراد شکست است. آن‌ها دو بار در زمین فساد می‌کنند و هر دو بار توسط مؤمنین شکست داده می‌شوند. آن‌ها بار دوم در مسجدالاقصی فساد خواهند کرد و به دست مؤمنین به مجازات خواهند رسید.

حجت الاسلام نقی زاده گفت: امروز صحنه‌ای است که همه ما باید دعا کنیم. اکنون این فضا یک بایکوت رسانه‌ای شدید شده است، لذا همین جاست که نقش ما بیشتر از همیشه خود را نشان می‌دهد. باید همگی دست در دست هم حقیقت را در رسانه‌ها بازتاب کنیم تا جلوی ظلم این رژیم کودک‌کش را بگیریم.