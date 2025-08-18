استانها فارس ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۱ دریافت تصاویر مریم سادات رحیم زاده نشست خبری آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز صبح دوشنبه نشست خبری با خبرنگاران شرکت کرد. برچسبها لطف الله دژکام امام جمعه شیراز خبرنگاران نشست خبری عکس استانها مطالب مرتبط «خبرنگاران» سربازان خط مقدم نبرد رسانهای در عصر نوین اتحاد ملی و تبعیت از رهبری، دو کلید مهم پیروزی در برابر دشمنان عمر کوتاه مدیریتها یک نقص محسوب میشود خدمات مسجد برخاسته از جوشش مردمی است پیام تسلیت آیت الله دژکام در پی درگذشت امام جمعه سابق زرقان فارس آیت الله دژکام: زیرساختهای رسانهای در فارس باید ارتقاء یابد پلیس نشانه اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است
