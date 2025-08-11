خدمات مسجد برخاسته از جوشش مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف دژکام عصر دوشنبه در در نشست هماهنگی برنامههای ویژه بزرگداشت روز جهانی مسجد در فارس، برگزاری هفته جهانی مسجد را فرصتی برای تقویت کارهای اصلی و مستمر مسجد دانست و گفت: در هفته جهانی مسجد باید کار مسجد را در محورهای مختلف قوی کنیم و به نمایش گذاشته شود و کارهای مستمر نیز تقویت شود.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه مسجد مسئولیتهای بزرگی برگردن ماست، ادامه داد: ارتقای نقش آفرینی مسجد در هفته جهانی مسجد باید مدنظر باشد و در این هفته باید برای یکسال آینده فعالیتها و برنامهها برنامهریزی شود.
نماینده ولی فقیه در فارس افزود: در این هفته، ۹ برنامه محوری تدارک دیده شده است که باید برای تحقق آن تلاش شود.
آیتالله دژکام با تاکید بر اینکه مسجد مکانیزم اداری لازم ندارد و کار نهادی در مسجد مدنظر است چرا که جوشش دارد و از دل جامعه میجوشد، گفت: مسجد یک نهاد نهاد اجتماعی دینی است که به دست رسول اکرم (ص) تأسیس شده است و در هر محله نهاد خودجوش مردمی است و ماهیت خدماتی که در مسجد ارائه میشود با اداره فرق دارد.
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به حدیث: «مؤمن در مسجد مثل ماهی در آب است»، تصریح کرد: در این راستا طرح «مثل ماهی» در برنامههای تابستانه برخی مساجد اجرا شد که میتواند در طول سال با محوریت مساجد متعددی برگزار شود.
