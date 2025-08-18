به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه به چالشهای اجرایی کردن ایدهها پرداخت و گفت: یک ایده خوب، تا زمانی که مسئول مشخص و زمانبندی دقیق برای آن تعریف نشود، تنها در حد یک پیشنهاد باقی میماند.
وی با انتقاد از رویکرد برخی افراد که بار مسئولیتهای خود را به دوش دیگران میاندازند، بر ضرورت تقسیم کار ملی و پرهیز از این اشتباه رایج در جامعه تأکید کرد و ادامه داد: این نگرش، نه تنها مسیر پیشرفت را سد میکند، بلکه فرصتهای ارزشمندی را نیز از بین میبرد.
درخشش خبرنگاران ایرانی در برابر امپراتوری غرب
نماینده ولی فقیه در فارس به نبرد رسانهای ۱۲ روز گذشته اشاره کرد و با ستایش از عملکرد خبرنگاران ایرانی، آنها را سربازان واقعی میدان رسانه خواند.
وی ادامه داد: خبرنگاران با وجود امپراتوری رسانهای غرب، توانستند پیروزی را در عرصه رسانه ثبت کنند و بدرخشند.
آیت الله دژکام گفت: پس از انقلاب اسلامی، تمام ابزارهای رسانهای در اختیار غرب بود تا چهره اسرائیل را بزک کند، اما امروز، حتی نظرسنجیها در داخل آمریکا نشان میدهد که نگاه عمومی به اسرائیل منفی شده است. این تحول، گواهی بر قدرت رسانههای داخلی است که با وجود محدودیتها، تحریمها و تهدیدها، توانستهاند مسیر خود را پیش ببرند.
امام جمعه شیراز به تفاوت رویکرد خبررسانی در تمدن نوین اسلامی با تمدن معاصر غربی اشاره کرد و افزود: خبرنگاران بهخاطر کار ارزشمندی که انجام دادهاند از خدا طلبکار هستند و خداوند هم به خوبی نیت خیر آنها را جبران میکند.
وی ادامه داد: باید خبر و خبررسانی در تمدن نوین اسلامی به نحوی مطرح شود که با تمدن معاصر غربی تفاوت پیدا کند.
نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به مفاهیم قرآنی در حوزه خبررسانی گفت: اگر بخواهیم یک بار قرآن را از زاویه نگاه خبرنگاری بخوانیم و بپرسیم چگونه خبر باید تدوین، نقد و منتشر شود، باید گفت که قرآن برای همه این پرسشها پاسخ مفصل دارد.
آیتالله دژکام افزود: هر خبر، گزارشی است که برای ایجاد یک نگاه نو در ذهن مخاطب یا ایجاد یک باید و رفتار جدید طراحی میشود.
امام جمعه شیراز به اهمیت گزاره دوم در خبررسانی اشاره کرد که اغلب نادیده گرفته میشود و سپس ادامه داد: این گزاره باید از قرآن کریم استخراج شود تا گزارش خراب نشود.
صداقت در کنار جذابیت مدنظر خبرنگاران قرار بگیرد
آیتالله دژکام با تأکید بر لزوم جلب توجه مخاطبان داخلی و خارجی به اخبار، تصریح کرد: تعداد بازدید اخبار مهم است. با این حال، ما به عنوان مسلمان نمیتوانیم خبر دروغ منتشر کنیم تا بازدید زیاد شود، اما اینکه یک خبر درست چگونه بازدید بخورد، هنر یک خبرنگار است. در همین راستا میتوان ذائقه مخاطب را به نوعی تربیت کرد تا به خبر منتشر شده علاقهمند شود.
