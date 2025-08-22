لزوم همکاری میان دولت و مردم برای تحقق برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز ضمن تسلیت سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) گفت: روز رحلت پیامبر (ص) بزرگترین مصیبت برای امت اسلامی بود. خداوند در سوره احزاب فرموده است که شخصیت پیامبر اکرم (ص) بهترین الگو برای مسلمانان است و هر کس بخواهد در سبک زندگی خود الگو داشته باشد، باید از سیره پیامبر (ص) پیروی کند.
وی با اشاره به ویژگیهای یک مسلمان الگو ادامه داد: بر اساس تعالیم قرآن، کسانی که میخواهند پیامبر را اسوه خود قرار دهند باید دارای سه ویژگی اساسی باشند؛ خداترسی، باور به قیامت و ذکر خدا. این سه خصوصیت انسان را در مسیر صحیح هدایت قرار میدهد.
امام جمعه شیراز افزود: در قلب مؤمن باید همواره امید و ترس از خداوند وجود داشته باشد. انسان اگر به یاد قیامت باشد، سبک زندگی خود را اصلاح میکند؛ چرا که دنیا مزرعه آخرت است و تمام نتایج اعمال ما در قیامت نمایان میشود. قرآن کریم در بیش از یک هزار و ۲۰۰ آیه به موضوع قیامت اشاره کرده و این تأکیدی جدی برای توجه به آخرت است.
آیت الله دژکام با تأکید بر توصیه رهبر معظم انقلاب در خصوص انس با قرآن کریم تصریح کرد: تلاوت روزانه یک صفحه از قرآن، انسان را به عظمت خداوند متوجه میکند و این یکی از ویژگیهای کسانی است که پیامبر را الگوی خود قرار دادهاند. اگر میخواهیم سبک زندگی اسلامی داشته باشیم، باید با قرآن مأنوس شویم.
باید عمل صالح را اساس زندگی قرار دهیم
نماینده ولی فقیه در فارس در خطبههای دوم نماز جمعه شیراز با اشاره به خطبه پایانی پیامبر (ص) در مسجدالنبی گفت: پیامبر در آخرین سخنان خود که با همراهی امام علی (ع) همراه بود، فرمودند: «ای مردم، روز قیامت چیزی انسان را نجات نمیدهد جز عمل خیر همراه با فضل الهی». بر این اساس باید عمل صالح را اساس زندگی قرار دهیم و این مهم در سیره اهل بیت (ع) نیز به وضوح دیده میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمنان در طول چهار دهه گذشته همواره در تلاش برای آسیبزدن به نظام اسلامی بودهاند، افزود: برای مقابله با برنامههای شیطان بزرگ و حامیانش، تنها راه، حفظ ایمان و عمل صالح در کنار ولایتپذیری است. آنچه در این سالها کشور را از شر دشمنان حفظ کرده، ولایت فقیه بوده است.
آیت الله دژکام گفت: همانطور که امام راحل (ره) تأکید داشتند، «ولایت فقیه را حفظ کنید تا به کشور خسارت وارد نشود». امروز نیز باید این اصل بنیادین بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. ولایتپذیری عامل عزت ایران در برابر توطئهها ست و بیتردید اگر این جایگاه تضعیف شود، دشمنان جسارت بیشتری پیدا خواهند کرد.
ضرورت رعایت حقوق همسایگان
امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به ضرورت رعایت حقوق همسایگان افزود: دفاع از حقوق همسایگان موجب سربلندی جامعه است و کسانی که این اصل را رعایت نمیکنند، زمینه آسیب را برای جامعه فراهم میکنند. ملت ایران از ابتدای مبارزات علیه رژیم پهلوی تا امروز با ایستادگی و دفاع از حق به عزت رسیدهاند.
وی ادامه داد: امروز نیز این عزت پابرجاست و ملت ایران به عنوان ملتی مقاوم در جهان شناخته میشود. اکنون که مردم مظلوم غزه نیازمند حمایت هستند، باید با توجه به روحیه سخاوتی که در مردم فارس و شیراز وجود دارد، به یاری آنان بشتابیم. کمک به مظلومان غزه یک وظیفه انسانی و اسلامی است.
آیا برنامههای توسعهای کشور به صورت کامل اجرا شده است؟
نماینده ولیفقیه در استان فارس در ادامه خطبههای خود به هفته دولت اشاره کرد و گفت: باید از کارگزاران انقلاب اسلامی پرسید آیا برنامههای توسعهای کشور به صورت کامل اجرا شده است یا خیر؟ امروز در برخی مناطق کشور مشکل تأمین آب وجود دارد، در حالی که این موضوع در برنامههای توسعه دیده شده بود، اما برخی طرحها به رشد کافی نرسیدهاند.
وی با تأکید بر لزوم همکاری میان دولت و مردم افزود: برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، همدلی و همکاری همهجانبه مردم و مسئولان ضروری است. اگر این همراهی ایجاد شود، بسیاری از مشکلات کشور در بخشهای مختلف برطرف خواهد شد.
آیتالله دژکام در پایان سخنان خود از مردم خواست با امید به آینده، انس با قرآن کریم و تقویت روحیه ولایتپذیری، نقشههای دشمنان را ناکام بگذارند و برای پیشرفت کشور تلاش کنند.
