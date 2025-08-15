اتحاد ملی و تبعیت از رهبری، دو کلید مهم پیروزی در برابر دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با بیان اینکه تقوا کلید نجات و باب هدایت است. قرآن کریم هدایت کننده هست و ما باید از خدا بترسیم و برای خدا کار کنیم و دنیا و آخرت خود را با تقوا آباد کنیم.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت چهلمین روز شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: از جمله وظایفی که برای روحانیون برشمردند ترویج معنویت و نورانیت دینی بود و فرمودند این وظیفه روحانیت است و همیشه وظیفه‌اش بوده است و در این مقطع خاص زمانی این وظیفه سنگین‌تر و جدی تر است که به بحث معنویت و نورانیت جامعه و دل‌های مردم توجه شود به خاطر اینکه دشمن تلاش می‌کند که معنویت و نورانیت دینی را از مردم ما بگیرد و در این زمینه خیلی هم اصرار دارد.

امام جمعه شیراز گفت: دشمنان دائم با شما مبارزه می‌کنند تا اگر بتوانند شما را از دین خود برگردانند، می‌خواهند از اسلام خواهی شما، از تشکیل دادن نظام اسلامی و از تبعیت اسلام ناب محمدی شما را برگردانند و این کار دشمن است و واضح است اگر خدایی نکرده کسی این فشارهای دشمن او را به جایی رساند که دست از دین برداشت کافر است.

وی ادامه داد: مردم در این فشارها، در جنگ، در جنگ اقتصادی، در سختی‌هایی که دشمن برای ما درست می‌کند و دیدید وزیر خارجه گفت چندین هزار نفر سالیانه به خاطر تحریم‌های آمریکا در سراسر دنیا کشته می‌شوند و ایران هم یکی از کشورهای تحریم شده است و برای بچه‌های ما دارو نمی‌دهند و این فشارها وجود دارد اما خدای متعال خالق آسمان و زمین و مالک همه ما است و یک خط و نشان برای ما کشیده و می‌فرماید اگر کسی تحت این فشارها از دین خود برگردد کافر می‌میرد.

دشمن در وسط فتنه‌ها برای از بین بردن دین مردم کار می‌کند

آیت الله دژکام گفت: امتحان الهی گاهی برای همه ما سخت می‌شود ولی حواسمان باشد که دشمن در وسط فتنه‌هایی که درست می‌کند به دنبال این است که ما دست از دین خود برداریم.

وی ادامه داد: پیامبر می‌فرماید انسانی که پای کار دینش در جنگ بایستد تا وقتی کشته شود و فرار در کارش نیست، می‌دانید که برخی از این موشک‌ها به سوی اسرائیل رفت پرتاب کننده می‌دانست شهید می‌شود و با علم کامل پای کار بود مثل شهدای کربلا که در روز عاشورا می‌دانستند شهید می‌شوند و عزیزان ما که موشک‌ها را فرستادند می‌دانستند دشمن خواهد زد و شهید می‌شوند ولی ایستادند.

نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد: خوشا به حال پدر و مادرهایی که چنین جوانان عزیزی را تربیت کرده اند و افتخار به خانواده‌هایی که نان حلال پای سفره گذاشتند که وقتی فرزندشان بزرگ شد گفت هر چه می‌خواهد بشود اما پای کار دین، اسلام، ایمان، قرآن و کشور می‌ایستم.

باید از عبرت‌های قرآنی درس بگیریم

آیت الله دژکام در خطبه‌های دوم نماز جمعه با بیان اینکه عبرت‌های ذکر شده در قرآن کریم را باید مکرر بخوانیم و تکرار کنیم، گفت: این موضوع برای این است که در شبانه روز در معرض تصمیم گیری هایی هستیم که باید مطابق دستور قرآن تصمیم بگیریم و اگر بخوانیم انشاالله همانگونه عمل می‌کنیم و این مطابق تقوای الهی است.

وی ادامه داد: کسانی که اهل مقاومت و ایستادگی بودند و ایمانشان قوی بود گفتند در طول تاریخ خیلی جاها دیدیم که عده کم بر عده زیاد پیروز شده است و صحنه‌هایی که ما در چشم خودمان دیده ایم زیاد است ولی یادمان می‌رود و قرآن می‌فرماید فراموش نکنید که اگر خدا بخواهد عده کم با امکانات کم بر عده زیاد با امکانات بیشتر پیروز می‌شوند.

امام جمعه شیراز با اشاره به این موضوع که یکی از این پیروزی‌ها همین جنگ ۱۲ روزه بود، افزود: که اگر نگاه کنید ما یک ایران تنها بیشتر نیستیم و طرف مقابل همه کفر است نه اینکه فقط اسرائیل است که همه فهمیدند اسرائیل دو روز بیشتر نمی‌توانست دوام بیاورد و آمریکا و اروپا به کمکش آمدند. کشتی‌هایی که در دریای سرخ جبهه مقاومت را رصد می‌کنند و گزارش می‌دهند از انگلیس و فرانسه است و حتی همین چند روز پیش ایتالیا یک کشتی خود را برگرداند و مورد عتاب قرار گرفت که باید پای اسرائیل بایستد.

رسانه‌ها پای اصلی جنگ‌ها هستند

آیت الله دژکام گفت: امروز در دنیا رسانه‌ها یک پای اصلی جنگ هستند و امکانات رسانه‌ای که دشمنان ما دارند را اگر بررسی کنید ما در مقابلشان تقریباً صفر می‌شویم.

وی ادامه داد: تمام امکانات رسانه‌ای در طول ۴۷ سال بعد از انقلاب اسلامی به حمایت اسرائیل و برعلیه جبهه مقاومت کار کرد اند. برای ما یک جور تبلیغ می‌کنند و برای کشورهای خودشان هم مسلماً تبلیغ می‌کند و در کشور خودشان که دست ما نمی‌رسد و در حمایت از اسرائیل برای کشورهای خودشان سنگ تمام گذاشتند.

امام جمعه شیراز افزود: شما ببینید تمام کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل سفارت خانه اسرائیل در کشورشان هست و از کشورهای بزرگی که حق وتو دارند کسی سر جنگ با اسرائیل نداشته و همه هم کمک داده اند برای اینکه حضور اسرائیل در منطقه غرب آسیا توجیه شود و حالا نظرسنجی خودشان نشان از منفور بودن این رژیم کودک کش است.

آیت الله دژکام در بخش دیگری از خطبه‌های دوم نماز به موضوع بازگشت آزادگان به میهن در سال ۱۳۶۹ اشاره کرد و گفت: یکی از این آزادگان عزیزی که به رحمت خدا رفت و کسی بود که سال ۵۰ در سپاه دانش نماز شب می‌خواند و از همانی کسانی بود که خدا به آنها افتخار می‌کرد وقتی از اسارت بازگشته بود به بنده گفت با کابل ما را می‌زدند و کابل سنگین است و معمولاً قسمت پایین بدن را می‌زدند اما کابل کنار چشم یکی از بچه‌ها خورد و چشم او بیرون پرید و هیچکس این عظمت مقاومت ایران را نتوانسته درست روایت کند.

وی ادامه داد: آزادگان اینگونه بودند و برای دین خیلی خدمت کردند و همین‌ها کم بودند اما بر عده زیاد صدامی پیروز شدند.

سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق و لبنان عظمت ایران را نشان داد

نماینده ولی فقیه در فارس در بخش پایانی خطبه‌ها به موضوع تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در همین اوضاع به عراق و لبنان سفر کردند و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران را داشتند و این عظمت اسلام و ایران است که مواضع جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‌شود و این قدرتمندی کشور است.

آیت الله دژکام افزود: تحلیل کردن و تحلیل خواندن خیلی خوب است و ما باید نسبت به مسائل روز آگاه باشیم اما دو کلید پیروزی داریم، کلید اول اتحاد و انسجام کشورمان است زیرا وقتی دشمن می‌توانند ضربه بزنند که ما در بین خودمان تفرقه داشته باشیم و مجال ندهیم کسی حتی به بهانه مقدسی اختلاف ایجاد کند. گناه فتنه از قتل بدتر است و به فتنه‌ها مجال ندهیم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: کلید دوم ولایت پذیری و اطاعت از ولایت است. و همه ما باید تابع اوامر ولی امر باشیم زیرا او نهایتاً تصمیم می‌گیرد و هر نوعی که فرمود ما باید اطاعت کنیم.