مساجد محور سبک زندگی اسلامی و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله دژکام عصر پنجشنبه در گردهمایی علما و ائمه جماعات مساجد استان فارس با اشاره به آیه ۱۸ سوره مبارکه توبه، گفت: مسجد آباد به عالمی است که در مسجد زحمت می‌کشد و اگر علماگ نباشند، دین فراموش می‌شود و مردم نمی‌دانند که چگونه دینداری کنند.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم مساجد دوباره آباد باشند و جهان بهره‌مند از نورانیت ایمان و قرآن شود، حضور علما باید حضور جدی‌تر، معناداری و تأثیرگذار تری باشد.

آیت الله دژکام با تاکید بر نقش آفرینی بیش از پیش مسجد با محوریت عالم و روحانیت، افزود: در درون کشور اسلامی ما نیز اگر بنا است جامعه سبک زندگی اسلامی داشته باشد که فرموده و تاکید رهبر معظم انقلاب است، مسجد با محوریت عالم و روحانیت باید بیش از پیش نقش آفرینی داشته باشد.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از برگزاری این گردهمایی، گفت" امیدوار هستیم جلساتی که حول محور عالم جهان تشیع شکل می‌گیرد چراغ راهی برای همه طلاب و روحانیون باشد که بدانیم امروز نیاز امت اسلامی چیست و به وظایف خود در قبال این نیازها عمل کنیم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: امید است بتوانیم هم کشور و هم امت اسلامی را به مسیری که خشنودی خداست دعوت کنیم و آنچه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم فرمودند و امید همه ماست محقق شود و جهان را آماده ظهور مهدی آل محمد (عج) کنیم و سربازان خوبی در این راه باشیم.