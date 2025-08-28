استانها کهگیلویه و بویراحمد ۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۵ اینفوگرافیک؛ افتتاح و کلنگ زنی طرح های کهگیلویه و بویراحمد طی هفته دولت یاسوج- طرح های عمرانی و اقتصادی افتتاحیه کهگیلویه و بویراحمد طی هفته دولت در اینفوگرافیک زیر را مشاهده می کنید. برچسبها کهگیلویه و بویراحمد هفته دولت افتتاح طرح های عمرانی مطالب مرتبط افتتاح ۷ طرح آبرسانی در باشت طی هفته دولت طرح ایمن سازی و بهسازی محور لار-شاه بهرام باشت افتتاح شد بهره برداری از ۶ پروژه عمرانی و خدماتی در آستارا معاون رئیس جمهور وارد کهگیلویه و بویراحمد شد سفر رئیس سازمان محیط زیست کشور به کهگیلویه و بویراحمد سوءمدیریت منابع آبی خوزستان را وارد چالش کرد افتتاح و کلنگ زنی ۱۱۰ طرح عمرانی در شهرستان بهمئی
نظر شما