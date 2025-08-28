۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۵

اینفوگرافیک؛

افتتاح و کلنگ زنی طرح های کهگیلویه و بویراحمد طی هفته دولت

یاسوج- طرح های عمرانی و اقتصادی افتتاحیه کهگیلویه و بویراحمد طی هفته دولت در اینفوگرافیک زیر را مشاهده می کنید.

افتتاح و کلنگ زنی طرح های کهگیلویه و بویراحمد طی هفته دولت

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha