طرح ایمن سازی و بهسازی محور لار-شاه بهرام باشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محور لار شاه بهرام باشت با اعتبار سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومان با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد در این رابطه گفت: ۵۱ طرح طی هفته دولت در این استان با اعتبار ۲ هطار و ۲۶۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی میشوند.
حمیدرضا پیمانجو با اشاره به نقش بیبدیل پروژههای عمرانی در توسعه و ارتقای شاخصهای ایمنی و حملونقل جادهای استان اظهار داشت: در هفته دولت امسال شاهد یک جهش بزرگ عمرانی در حوزه راهداری استان هستیم.
وی با اشاره به افتتاح و کلنگزنی ۵۱ پروژه افزود: ۲۴ پروژه با مجموع اعتباری بیش از ۶۳۴ میلیارد تومان آماده افتتاح و بهرهبرداری هستند که شامل طرحهای مهمی در زمینه بهسازی و آسفالت، ایمنسازی و پروژههای زیرساختی راهداری میشود.
مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: علاوه بر این، عملیات اجرایی ۲۷ پروژه جدید با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در سطح استان آغاز خواهد شد که نقش بسزایی در تکمیل شبکه ارتباطی، کاهش تصادفات و تسهیل در ترددهای برونشهری و روستایی خواهد داشت.
وی با تأکید بر اهمیت این اقدامات، بیان کرد: این حجم از پروژهها نشاندهنده توجه ویژه دولت و وزارت راه و شهرسازی به توسعه زیرساختهای استان است و قطعاً ثمرات آن در زندگی روزمره مردم و رونق اقتصادی مناطق مختلف نمایان خواهد شد.
نظر شما