  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

با حضور معاون رئیس جمهور؛

طرح ایمن سازی و بهسازی محور لار-شاه بهرام باشت افتتاح شد

طرح ایمن سازی و بهسازی محور لار-شاه بهرام باشت افتتاح شد

باشت- محور لار شاه بهرام باشت با اعتبار سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومان با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محور لار شاه بهرام باشت با اعتبار سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومان با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد در این رابطه گفت: ۵۱ طرح طی هفته دولت در این استان با اعتبار ۲ هطار و ۲۶۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی می‌شوند.

حمیدرضا پیمانجو با اشاره به نقش بی‌بدیل پروژه‌های عمرانی در توسعه و ارتقای شاخص‌های ایمنی و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اظهار داشت: در هفته دولت امسال شاهد یک جهش بزرگ عمرانی در حوزه راهداری استان هستیم.

وی با اشاره به افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۱ پروژه افزود: ۲۴ پروژه با مجموع اعتباری بیش از ۶۳۴ میلیارد تومان آماده افتتاح و بهره‌برداری هستند که شامل طرح‌های مهمی در زمینه بهسازی و آسفالت، ایمن‌سازی و پروژه‌های زیرساختی راهداری می‌شود.

مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: علاوه بر این، عملیات اجرایی ۲۷ پروژه جدید با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در سطح استان آغاز خواهد شد که نقش بسزایی در تکمیل شبکه ارتباطی، کاهش تصادفات و تسهیل در ترددهای برون‌شهری و روستایی خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت این اقدامات، بیان کرد: این حجم از پروژه‌ها نشان‌دهنده توجه ویژه دولت و وزارت راه و شهرسازی به توسعه زیرساخت‌های استان است و قطعاً ثمرات آن در زندگی روزمره مردم و رونق اقتصادی مناطق مختلف نمایان خواهد شد.

کد خبر 6572888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها