بهره برداری از ۶ پروژه عمرانی و خدماتی در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه در پنجمین روز از هفته دولت و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان ۶ پروژه عمرانی و خدماتی در آستارا افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

بهره برداری از فاز اول واحد بسته بندی محصولات کشاورزی و سردخانه دو مداره سیبلی در زمینی به مساحت چهار هزار و ۵۵۵ متر مربع با ظرفیت نگهداری ۶ هزار تن میوه و ۱۲ هزار تن گوشت با اعتبار ۱۷۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۸ نفر به صورت مستقیم و ۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم اولین پروژه روز پنجم بود.

فاز دوم این پروژه ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تکمیل آن ظرفیت نگهداری این سردخانه در مجموعه به ۱۲ هزار تن میوه و ۲۴ هزار تن گوشت افزایش خواهد یافت.

دومین پروژه مربوط به افتتاح جایگاه سوخت مجتمع خدماتی رفاهی قوی سپید در زمینی به مساحت ۷ هزار متر مربع در بخش لوندویل بود.

جایگاه سوخت قوی سپید بیست و دومین مجتمع خدماتی رفاهی در استان گیلان است که ۸۵ میلیارد تومان برای بهره‌برداری از آن هزینه شده است و دارای ۸ نازل گازوئیل و ۱۲ نازل بنزین است و برای ۱۰ نفر اشتغالزایی کرده است.

فاز دوم این مجتمع خدماتی رفاهی که شامل رستوران، کافی‌شاپ، مرکز اقامتی و فروشگاه است برای تکمیل آن ۷۵ میلیارد تومان هزینه خواهد شد و برای ۳۵ نفر اشتغالزایی خواهد کرد.

دیگر پروژه امروز که در آستارا به بهره‌برداری رسید مدرسه ۶ کلاسه ابن سینا روستای چلوند بود که ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای بهره‌برداری از این مدرسه هزینه شده که ۸ میلیارد تومان آن را خیرین مدرسه‌ساز و سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را آموزش و پرورش هزینه کرده است.

پروژه دیگری که در روز چهارم مورد بهره برداری قرار گرفت افتتاح سیستم جمع‌آوری فاضلاب و تأسیسات تصفیه فاضلاب شهر آستارا بود.

با بهره‌برداری از این پروژه در فاز اول که طول شبکه و خط انتقال آن ۱۲ کیلومتر است هزار متر مکعب در شبانه روز تصفیه می‌شود که برای بهره‌برداری از آن ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

افتتاح هتل سه ستاره اقامتی و پذیرایی شیندان با اشتغالزایی مستقیم برای ۵۵ نفر با اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی

و همچنین بهره‌برداری از مجتمع اقامتی و پذیرایی هتل پارلا در منطقه گردشگری حیران با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و اشتغالزایی برای ۴۰ نفر به صورت مستقیم آخرین پروژه‌ای بود که امروز با حضور معاون معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان مسئولان به بهره برداری رسید.