افتتاح و کلنگ زنی ۱۱۰ طرح عمرانی در شهرستان بهمئی

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی با حضور در روستای برمالوان شهرستان بهمئی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و اظهار کرد: امروز ۱۱۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۶۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در این شهرستان افتتاح و یا کلنگزنی میشود.
وی با اشاره به پروژههای کلان اقتصادی، خاطرنشان کرد: علاوه بر پروژههای عمرانی، در حوزه اقتصادی نیز شاهد کلنگزنی پروژههای بسیار ارزشمندی هستیم که مهمترین آنها شامل کلنگزنی ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی با اعتبار ۴۸۰ میلیارد تومان با محوریت ساتبا و نیز یک نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی بخش خصوصی با اعتباری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هستیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: مجموع اعتبار این دو پروژه عظیم انرژی، یکهزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است که نقش کلیدی در توسعه پایدار منطقه و کشور ایفا خواهد کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: پروژههایی که در این ایام مورد بهرهبرداری قرار میگیرند، زمینه خدماترسانی مطلوب و بهرهمندی کامل مردم از این خدمات را فراهم آورند.
رحمانی با اشاره به سیاستهای کلان دولت وفاق ملی، تصریح کرد: این پروژهها در راستای سیاستهای مهم دولت مردمی به ویژه تأکیدات شخص رئیسجمهور دکتر پزشکیان مبنی بر توسعه انرژیهای پاک و رفع ناترازی انرژی کشور است.
وی با بیان اینکه، شهرستان بهمئی از پتانسیل بالایی در زمینه انرژی خورشیدی برخوردار است، تاکید کرد: پروژههای انرژی خورشیدی باید در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری کامل رسیده و نیاز شهرستان و استان در راستای تأمین برق پایدار را فراهم سازد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تلاشهای بیوقفه شهرداری بهمئی به ویژه شهر سرآسیاب یوسفی قدردانی کرد و گفت: افتتاح پروژه زیباسازی ورودی شهر سرآسیاب یوسفی با اعتبار پنج میلیارد تومان کار خوبی است.
نظر شما