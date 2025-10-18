استانها فارس ۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۶ دریافت تصاویر مریم سادات رحیم زاده اپرای عروسکی «حافظ» در شیراز اپرای عروسکی «حافظ» به کارگردانی بهروز غریبپور در تالار حافظ شیراز به روی صحنه رفت. برچسبها بهروز غریب پور حافظ شیرازی تالار حافظ اپرای عروسکی عکس استانها مطالب مرتبط وزیر ارشاد: «حافظ» ستارهای فراملی در کهکشان شعر جهان است هاشمی: گنجینههای ادبی فارسی را با هوش مصنوعی به نسل جدید معرفی کنیم استاندار فارس: «حافظ» ورای یک شاعر، گنجینهای از حکمت و معنویت است شعر حافظ بر دیوارنگاره شیراز نقش بست وزیر میراث فرهنگی : «فارس» ویترین فرهنگ و هنر ایران زمین است حسامپور: محوریت یادروز حافظ، سیمای جهانی این شاعر است رنجبر:«هفته حافظ»با رویکرد مردمی،علمی و جهانی در شیراز برگزار خواهد شد
