رنجبر:«هفته حافظ»با رویکرد مردمی،علمی و جهانی در شیراز برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رنجبر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام ایجزئیات برنامههای پیشبینی شده برای «هفته حافظ» در شیراز گفت:این رویداد فرهنگی از ۱۸ تا ۲۰ مهرماه با تمرکز بر سه ساحت مردمی، علمی و جهانی برگزار میشود و مهمترین بخش آن، اجرای «اپرای عروسکی حافظ» به کارگردانی بهروز غریبپور است.
وی هدف از برگزاری «هفته بزرگداشت» به جای یک روز بزرگداشت، قرار گرفتن یاد مفاخر فرهنگی شیراز از جمله حافظ، سعدی و ملاصدرا در خاطر مردم ایرانزمین برای مدت طولانیتر است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: تلاش شده است برنامههای این هفته در سه ساحت اصلی مردمی، فرهنگی هنری و جهانی علمی شکل گیرد.
رنجبر گفت: یکی از ویژهترین برنامههای امسال، اجرای «اپرای عروسکی حافظ» است که به کارگردانی استاد بهروز غریبپور روی صحنه میرود. این اپرا با صدای اساتید برجستهای همچون علیرضا قربانی آماده شده و با همکاری شهرداری شیراز برگزار میشود.این اثر در سه شب متوالی (۱۸، ۱۹ و ۲۰ مهرماه) و هر شب در دو سانس در تالار حافظ اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: مراسم رسمی هفته بزرگداشت حافظ، ساعت ۲۰ روز نوزدهم مهرماه (۱۱ اکتبر) آغاز میشود و قرار است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن حضور یابد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: برنامههای نکوداشت حافظ با بازگشایی نمایشگاه خوشنویسی توسط انجمن خوشنویسان فارس در نگارخانه «سرو» در روز هجدهم مهرماه افتتاح خواهد شد.
رنجبر گفت: جشنها، شبهای شعرخوانی و دورهمیهای فرهنگی و هنری در مناطق مختلف شیراز، با همکاری شهرداری این کلانشهر در طول هفته حافظ برپا خواهد شد.
وی ادامه داد: یک برنامه ویژه فرهنگی با عنوان «عقل و عشق» با هماهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در فارس و سایر نهادها برنامهریزی شده است، همچنین برنامه «شبهای غزل با حافظ» در گذر فرهنگ و هنر (گذر حافظ) برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با بیان اینکه صبح روز ۲۰ مهرماه مراسم گلباران آرامگاه حافظ برگزار خواهد شد، تصریح کرد: آرامگاه حافظ برای پنج روز میزبان اجرای نمایشی از استاد بخشیزاده خواهد بود که هر روز بعد از ظهر برای عموم مردم فارس اجرا میشود.
