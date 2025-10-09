وزیر میراث فرهنگی : «فارس» ویترین فرهنگ و هنر ایران زمین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری عصر پنجشنبه در شورای گردشگری شهرستان سپیدان با بیان اینکه استان فارس دارای عمق تمدنی باشکوه از هزاران سال قبل تا به امروز است،گفت: حضور آثار تاریخی از زمان هخامنشیان تا سلسله صفوی در استان فارس شکوه و عظمت این مهد فرهنگ ایران را به همگان نشان می دهد.

وی با بیان این نکته که فارس گستره تاریخ، نقش‌آفرین تمدن، هویت و اندیشه ایرانی است، ادامه داد: فارس سرزمین رمزها و رازهایی نهفته ای که در آینده، ارزش این نهفته ها بیش از پیش آشکار خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به این نکته که جوانان امروز باید با این ریشه های تمدنی آشنا بیشتری پیدا کنند، افزود: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی فارس پیوند جوانان را به ایران کهن عمیق تر خواهد کرد.

فارس، اولین استان در تدوین و ابلاغ سند گردشگری است

صالحی امیری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به سند جامعه توسعه گردشگری کشور گفت: این سند به مانند یک چراغ راه برای افق های توسعه گردشگری در سالیان آینده است و خیلی این سند برای اولین بار در استان فارس در مرحله استانی تدوین ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: توجه به ظرفیت های میراثی و طبیعی مسیر دستیابی به توسعه گردشگری را مهیاتر خواهد کرد.

وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی افزود: گردشگری فرآیندی فرهنگی و اجتماعی بوده که کانون خانوادگی و سرمایه اجتماعی را تقویت می کند و عاملی مهم برای پیوند عاطفی و افزایش روحیه اجتماعی است.

چهره تمدنی ، فرهنگی و عرفانی ایران به جهانیان نشان داده شود

صالحی امیری در بخش پایانی صحبت های از سه چهره مهم ایران برای عرصه های جهانی یاد کرد و گفت: اولین چهره چهره تمدنی ایران که ریشه در تاریخ و هویت ایرانی دارد و دومین چهره فرهنگ ایرانی با محوریت نوروز و زبان فارسی و سومین چهره معنویت ایرانی با معرفی چهره های همچون سعدی ، مولوی ، حافظ ، خیام و دیگر عارفان و شاعران این سرزمین است که نشانگر اندیشه و روح بلند ایرانیان است.

وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در پایان از اجرای طرح ملی جشنواره‌های فرهنگی در ۳۱ استان کشور خبر داد و گفت: پنج وزارتخانه با همکاری یکدیگر این طرح را به‌صورت هم‌افزا پیش می‌برند تا جهت‌گیری فعالیت‌های فرهنگی کشور هدفمند و نظام‌مند شود. استان فارس به‌دلیل ظرفیت بی‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود می‌تواند پیشتاز این حرکت ملی باشد.