به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی شامگاه شنبه در آئین بزرگداشت و یادبود حضرت حافظ؛ حضرت لسانالغیب را به حق قله معرفت و نقطه اوج ادبیات این ملت و ستاره درخشان غزل و زبان فارسی خواند و گفت: حافظ شیرازی نه فقط شاعری برجسته بلکه فیلسوفی ژرفاندیش، عارفی بزرگ و راوی حکمت ایرانی اسلامی است. غزلیات او صرفاً اشعاری زیبا و روحنواز نیستند، بلکه معارف بلندی نیز در هر کلام او وجود دارد.
وی در ادامه به موضوع هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: موجهای پی در پی انقلابهای صنعتی و فناورانه در دو قرن اخیر، گرچه بر سبک زندگی انسانها تأثیرگذار بود، اما بر ادبیات ما و فرهنگ و شعر فارسی چندان تأثیرگذار نبودند. برای مثال، اختراع و فراگیری برق یا توسعه خط آهن و قطار هیچگاه تهدید و یا فرصتی برای ادبیات فارسی نبوده است، اما هوش مصنوعی چطور؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تواناییهای هوش مصنوعی در تحلیل، پردازش و خلق محتوا، این فناوری را ابزاری برای حفظ، ترویج، بازآفرینی و تفسیر ادبیات فارسی دانست.
هاشمی گفت: هوش مصنوعی میتواند نسخههای خطی و کهن ادبیات فارسی را اسکن، تحلیل و بازسازی کند. الگوریتمهای پیشرفته قادرند متون مخدوش را بازخوانی کرده و به دیجیتالسازی دقیق آثار حافظ و دیگر شاعران کمک کنند. این امر نه تنها به حفظ این گنجینهها کمک میکند، بلکه دسترسی پژوهشگران و علاقهمندان در سراسر جهان به این متون را آسانتر خواهد کرد.
وی ادامه داد: غزلیات حافظ با پیچیدگیهای زبانی و معنایی، گاه برای مخاطب امروزی دشوار است. هوش مصنوعی میتواند با تحلیل الگوهای زبانی و معنایی، تفاسیر دقیقتری از اشعار ارائه دهد. این برداشت زبانی میتواند روابط بین واژگان، تصاویر و مضامین عرفانی در دیوان حافظ را شناسایی و به فهم عمیقتر اشعار برای مخاطبان غیرحرفهای کمک شایانی کند.
هاشمی گفت: هوش مصنوعی قادر است با یادگیری سبک و سیاق شاعران بزرگ، آثاری خلق کند که روح و ادب فارسی را حفظ کند. این امر نه تنها به نگه داشتن روح شعر فارسی کمک میکند، بلکه آن را به جهانیان نیز معرفی خواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تجربههای تعاملی برای آموزش ادبیات فارسی مبتنی بر هوش مصنوعی میتوانند ایجاد شوند. برای مثال، چتباتها غزلهای حافظ را توضیح میدهند یا فال حافظ را تفسیر میکنند. این ابزارها میتوانند ادبیات فارسی را به نسل جوان و البته به غیرفارسیزبانان منتقل و معرفی کند.
وی ادامه داد: اگرچه ابزار قدرتمندی به نام هوش مصنوعی در اختیار داریم، این ابزار نمیتواند جای روح انسانی و عمق عاطفی و عارفانه شعر حافظ را بگیرد و ما باید اطمینان حاصل کنیم که این فناوری در خدمت تعالی فرهنگ و ادب فارسی باشد نه جایگزین آن زیرا هوش مصنوعی هنوز در پردازش معانی عمیق شعر فارسی نیازمند پیشرفت و توسعه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این آمادگی را داریم که از سکوهایی که با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به حفظ و ترویج گنجینههای زبان و ادب فارسی کمک میکنند حمایت کنیم تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در کنار اهل فرهنگ گامی بزرگ در راستای حفظ و ترویج میراث ادبی ایران برداریم.
