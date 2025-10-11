به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری، شامگاه شنبه در آئین بزرگداشت و یادبود حضرت حافظ گفت: امشب خاک مصلی و این آرامگاه معنوی شاهد حضور دل‌هایی است که به عشق معنویت، خرد، حقیقت و زیبایی در هم آمیخته‌اند؛ دل‌هایی که در این اندیشه‌اند تا پیام جاودانه حافظ را نه تنها در وطن که در پهنه گیتی به گوش جان‌ها برسانند.

وی در ادامه حافظ را ادیب جاودانه ایران دانست و افزود: حافظ بیش از یک شاعر است؛ او حکیم، عارف، مفسر روح انسان و مرشد اندیشه‌های ژرف انسانی است.

استاندار فارس گفت: آثار حافظ نه تنها میراثی ادبی، بلکه گنجینه‌ای از حکمت، انسان‌شناسی و معنویت است.

امیری با اشاره به نتایج پژوهش‌های حافظ‌شناسی، ادامه داد: اندیشه‌های حافظ از نگاه شاعرانه به عشق و آزادگی تا فهم حقیقت و معنای زندگی، با پرسش‌های بنیادین انسان در همه فرهنگ‌ها و اعصار هماهنگ و همسوست.

وی افزود: موضوع محوری بیست و نهمین یادروز خواجه اهل راز، یعنی «سیمای جهانی حافظ»، بر همین حقیقت استوار است؛ حقیقتی که نشان می‌دهد سخن حافظ مرز و زبان نمی‌شناسد و با همه تمدن‌ها از شرق تا غرب گفتگو می‌کند.

به گفته امیری، بسیاری از بزرگان ادبیات و اندیشه دنیا در آثار خویش به عظمت حافظ اشاره کرده و او را نه تنها شاعر ایران، بلکه شاعری جهانی دانسته‌اند.

استاندار فارس میراث معنوی حافظ را همواره پلی مستحکم برای گفتگوهای فرهنگی و ادبی میان ملت‌ها خواند و افزود: امروز که در وانفسای فقدان عقلانیت و خردورزی و عصری که گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تبادل اندیشه‌ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، بازخوانی حافظ و معرفی آثار او در سطح جهانی نه تنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، بلکه وظیفه‌ای تمدنی است.

وی ادامه داد: ما در استان فارس حافظ را نه تنها میراثی ملی، بلکه سرمایه‌ای جهانی می‌دانیم. پاسداشت آثار او و معرفی سیمای جهانی‌اش، بیانگر تعهد ما به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی است؛ فرهنگی که همواره الهام‌بخش اندیشه و هنر در جهان بوده و خواهد بود.

امیری با ادای احترام به روح بلند حافظ، ابراز امیدواری کرد که «سیمای جهانی حافظ» همیشه چراغ هدایت و امید برای انسان‌های تشنه معنویت در سراسر جهان باشد.