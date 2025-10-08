به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسام‌ پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران برنامه‌های یادروز حافظ را تشریح کرد و گفت: ادامه مسیر سال گذشته که ما سیمای حافظ در گستره جغرافیای ایران را مبنا قرار دادیم، در سال جاری موضوع یادروز را «سیمای جهانی حافظ» اعلام کردیم.

وی ادامه داد: پژوهشگران و سخنرانان متعددی در این روز حضور خواهند داشت. از جمله سخنرانان حجت‌الله ایوبی استاد دانشگاه تهران با عنوان «حافظ و دیپلماسی معنا؛ نقش شعر فارسی در گفتگوی فرهنگی ملت‌ها»؛ بهادر باقری استاد دانشگاه خوارزمی با موضوع «جایگاه حافظ در چین و ژاپن» و مهری باقری استاد دانشگاه تبریز با ارائه «تأثیر حافظ در کشورهای ترک‌زبان» خواهد بود. همچنین فریده پورگیو استاد دانشگاه شیراز درباره «حافظ در گستره ادبیات جهان با محوریت کشورهای انگلیسی‌زبان» صحبت می‌کند. پنجمین سخنران مهدی زمانیان استاد دانشگاه شیراز، با عنوان «حافظ در دیوان شرقی ـ غربی گوته و تأثیر آن بر شاعران آلمانی» است.

مدیر مرکز حافظ‌شناسی افزود: اجلاس بین المللی ایران شناسان در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ آبان با محوریت «حافظ و اندیشه‌های وی» در شیراز برگزار خواهد شد.

حسام پور تصریح کرد: در این اجلاس به صورت ویژه به حافظ و نقش و جایگاه وی در توسعه گردشگری و شناساندن ایران به جهانیان پرداخته خواهد شد.