حرم مطهر امام رضا(ع) در شب میلاد حضرت علی(ع)

۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۵
مشهدالرضا در شب میلاد خورشید امامت، امیرالمومنین حضرت علی (ع)، سراسر نور، سرور و شکوه شد. با فرارسیدن سیزدهم رجب و شب ولادت با سعادت مولای متقیان، حرم مطهر ثامنالحجج (ع) با چراغانیها و آذینبندیهای چشمنواز، جلوهای وصفناپذیر به خود گرفت و میعادگاه عاشقان و دلدادگانی شد که از دور و نزدیک خود را به جوار بارگاه رضوی رسانده اند، صحنها و رواقهای رضوی مملو از زائرانی استی که با زمزمه مدیحهسراییها، عرض تبریک و شرکت در جشنهای نورانی، شور و شعور علوی را در آستان حضرت رضا (ع) به نمایش گذاشتند و عطر صلوات و عشق، فضای ملکوتی مشهد را عطرآگین کرده است.
نظر شما