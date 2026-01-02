به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، حرم مطهر امام رضا (ع) جلوه‌ای باشکوه از سرور و شادی ولایی به خود گرفته و میزبان زائرانی است که از سر عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) به این آستان نورانی مشرف شده‌اند.

در همین راستا، صحن و سرای امام رئوف (ع) با اجرای طرحی گسترده از فضاآرایی و آذین‌بندی، حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفته است؛ طرحی که از معابر پیرامونی حرم آغاز شده و تا عمق صحن‌ها، بست‌ها و ارتفاعات بارگاه منور رضوی امتداد یافته است.

نصب گسترده پرچم‌ها، کتیبه‌ها و پارچه‌نوشته‌های مزین به مضامین ولایی و اشعار آئینی همچون «هزار جان گرامی، فدای نام علی» و «متحیرم چه نامم، شه ملک لافتی را»، جلوه‌ای پرشور از دلدادگی به مولی‌الموحدین (ع) را در فضای حرم مطهر به نمایش گذاشته است.

در کنار این فضاآرایی، چراغانی وسیع صحن‌ها و نورپردازی ویژه گلدسته‌های مجاور گنبد مطهر، دو سقاخانه صحن‌های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و همچنین جانمایی منظم کتیبه‌های عمودی در صحن‌های اصلی، بر زیبایی هرچه بیشتر این فضای جشن افزوده است.

همزمان با این فضاسازی، حرم مطهر رضوی در شب میلاد امام علی (ع) میزبان ویژه‌برنامه‌های جشن و سرور با عنوان «مولود کعبه» خواهد بود؛ برنامه‌هایی که به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی و با محوریت رواق بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

این مراسم شامگاه جمعه و پس از اقامه نماز مغرب و عشا با قرائت زیارت امین‌الله آغاز خواهد شد و در ادامه، مرتضی اسلامی‌نژاد، مداح و ذاکر اهل‌بیت (ع)، به مدیحه‌سرایی می‌پردازد. همچنین حجج‌الاسلام‌والمسلمین علی علیزاده و ناصر رفیعی با سخنرانی‌های خود، به تبیین ابعاد شخصیت والای امیرالمؤمنین (ع) خواهند پرداخت.

شعرخوانی آئینی رضا رحیمی عنبران، اجرای سرود توسط گروه سرود و هم‌خوانی ابناءالرضا (ع) و مولودی‌خوانی جمعی از مدیحه‌سرایان اهل‌بیت (ع) از جمله حسن شال‌بافان، سید امیر احدنیا، علی زمانیان و محمد جعفرنژاد، از دیگر بخش‌های این مراسم شب میلاد خواهد بود. همچنین زیارت آل‌یاسین با نوای محمد حسینی قرائت می‌شود.

شامگاه شنبه ۱۳ دی‌ماه نیز ویژه‌برنامه شام میلاد امام علی (ع) همزمان با گرامی‌داشت سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهانشان در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

در این آئین، زائران و مجاوران حرم مطهر، زیارت شریف امین‌الله را هم‌نوا با علی خوش‌چهره قرائت کرده و سپس حجت‌الاسلام ناصر رفیعی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. شعرخوانی حجت‌الاسلام علی مقدم و مدیحه‌سرایی حسن شال‌بافان، وحید اصغری و علیرضا نژادحسین، از دیگر برنامه‌های این مراسم معنوی است.