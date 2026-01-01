به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با فرا رسیدن میلاد با سر سعادت پیشوای شیعیان حضرت امیرالمومنین (ع)، ویژه برنامههای جشن و شادی، در حرم مطهر رضوی، برگزار میشود.این ویژهبرنامهها با عنوان «مولود کعبه»، به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی و با محوریت رواق بزرگ امام خمینی (ره)، میزبان زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی میشود.
ویژهبرنامه شب ولادت امیرالمؤمنین (ع)، شامگاه جمعه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، با قرائت زیارت امینالله و مدیحهسرایی توسط مداح و ذاکر اهلبیت (ع)، مرتضی اسلامی نژاد، آغاز میشود.
در این ویژهبرنامه، حججاسلام و المسلمین علی علیزاده و ناصر رفیعی به ایراد سخنرانی پیرامون شخصیت والای مولیالموحدین (ع) میپردازند، شعرخوانی آئینی رضا، رحیمی عنبران و اجرای سرود توسط گروه سرود و هم خوانی ابناء الرضا (ع)، از دیگر برنامههای این مراسم است.
در شب میلاد امیرالمؤمنین (ع) همچنین جمعی از مدیحهسرایان خوشالحان اهلبیت (ع)، حسن شالبافان، سید امیر احدنیا، علی زمانیان و محمد جعفرنژاد به اجرای برنامه مولودیخوانی و مدیحهسرایی میپردازند و زیارت آل یاسین نیز در این شب نورانی با نوای محمدحسینی، قرائت خواهد شد.
ویژهبرنامه شام میلاد امیرالمؤمنین (ع) و گرامیداشت سالگرد شهادت سپهبد شهید، خادمالرضا حاجقاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و دیگر همراهانشان نیز، شامگاه شنبه سیزدهم دیماه در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
در این مراسم زائران حرم مطهر رضوی زیارت شریف امینالله را همنوا با مداح و ذاکر الالله، علی خوشچهره قرائت میکنند و سپس حجتالاسلام ناصر رفیعی به ایراد سخنرانی میپردازد.
در این مراسم باشکوه و معنوی همچنین حجتالاسلام علی مقدم با شعرخوانی خود در وصف امیرالمؤمنین (ع) حال و هوایی شاعرانه به این مراسم میبخشد و مدیحهسرایی جمعی از ستایشگران اهلبیت (ع)، حسن شالبافان، وحید اصغری و علیرضا نژادحسین از دیگر برنامههای شام میلاد مولود کعبه در حرم مطهر رضوی، خواهد بود.
