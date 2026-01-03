جشن و سرور مردم استان یزد به مناسبت میلاد حضرت علی (ع)

یزد_ مردم ولایت‌مدار و علی دوست محله غیاث آباد تفت، ولادت حضرت علی(علیه السلام) و روز پدر را جشن گرفتند.