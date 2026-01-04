به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شب رحلت حضرت زینب (س) روز یکشنبه (۱۴ دی‌ماه) از ساعت ۱۷:۳۰ با تلاوت قرآن کریم توسط آقای احمد سبزی در رواق امام‌خمینی (ره) آغاز خواهد شد. در ادامه، حجت‌الاسلام علی غفوری‌‌منش سخنرانی خواهند کرد. همچنین علیرضا خاکساری به شعرخوانی و حسن حسن‌زاده به مرثیه‌خوانی خواهند پرداخت.

مراسم صبح سالروز رحلت حضرت زینب (س) نیز دوشنبه (۱۵ دی‌ماه) از ساعت ۹:۳۰ با سخنرانی حجت‌الاسلام حسین ساوجی‌نسب آغاز خواهد شد. در ادامه، حجت‌الاسلام سید ابوالفضل مبارز به شعرخوانی خواهند پرداخت و سید احمد صفایی در بخش مرثیه‌خوانی حضور خواهند داشت.

حرم مطهر رضوی همچنین در شام رحلت حضرت زینب (س) از زائران عزادار پذیرایی خواهد کرد. این ویژه‌برنامه از ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه (۱۵ دی‌ماه) در رواق امام‌خمینی (ره) برگزار می‌شود. سخنرانی این برنامه را حجت‌الاسلام حامد کاشانی بر عهده خواهند داشت. همچنین، جواد بنی‌اسدی در این برنامه به شعرخوانی خواهند پرداخت و محمد تقی بیرنگ مرثیه‌خوانی خواهند کرد.