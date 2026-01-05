آئین معنوی اعتکاف در مساجد مشهد

آئین معنوی اعتکاف همزمان با ایام‌البیض ماه رجب، در مساجد مختلف شهر مشهد با حضور گسترده اقشار گوناگون مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان برگزار شد؛ حضوری که بیانگر جایگاه ریشه‌دار این سنت عبادی در بافت فرهنگی و دینی پایتخت معنوی ایران است. تصاویر ثبت‌شده از چند مسجد سطح شهر، جلوه‌هایی از خلوت معنوی معتکفان، فضای روحانی مساجد و مشارکت خالصانه خادمان و برگزارکنندگان را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد اعتکاف در مشهد، علاوه بر جنبه عبادی، به فرصتی برای بازسازی معنوی، تقویت آرامش اجتماعی و تعمیق پیوندهای دینی در متن زندگی شهری تبدیل شده است.