https://mehrnews.com/x3b4SL ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶ کد خبر 6712889 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶ اعتکاف در مساجد مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از مراسم معنوی اعتکاف در مساجد سطح شهر مشهد مشاهده می کنید. دریافت 17 MB کد خبر 6712889 کپی شد برچسبها آیین اعتکاف خراسان رضوی مشهد
