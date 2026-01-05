  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

اعتکاف در مساجد مشهد

اعتکاف در مساجد مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از مراسم معنوی اعتکاف در مساجد سطح شهر مشهد مشاهده می کنید.

دریافت 17 MB
کد خبر 6712889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها