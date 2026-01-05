  1. استانها
یادواره شهدا در دل آیین معنوی اعتکاف در چناران

چناران- یادواره شهدا در دل آیین معنوی اعتکاف در مسجد محمد رسول‌الله (ص) چناران برگزار شد.

گزارشگر: ملیحه مداح

