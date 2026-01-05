https://mehrnews.com/x3b5nw ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲ کد خبر 6714053 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲ یادواره شهدا در دل آیین معنوی اعتکاف در چناران چناران- یادواره شهدا در دل آیین معنوی اعتکاف در مسجد محمد رسولالله (ص) چناران برگزار شد. دریافت 12 MB گزارشگر: ملیحه مداح کد خبر 6714053 کپی شد مطالب مرتبط اعتکاف در مساجد مشهد زرینمهر: یادواره ۳۶ شهید نیروی انتظامی شیروان برگزار میشود ۳ روز خلوت در شلوغی نوجوانی؛ روایت اعتکاف دختران دانشآموز در قوچان آئین معنوی اعتکاف در مساجد مشهد مراسم معنوی اعتکاف در حرم رضوی تصاویر هوایی از بارگاه مطهر رضوی همزمان با اعمال ام داود رحمتی:۱۴۲ هزار نفر در ۱۳۴۰ مسجد استان خراسان رضوی معتکف شدند برچسبها آیین اعتکاف خراسان رضوی چناران و بینالود یادواره شهدا
نظر شما