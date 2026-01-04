اعتکاف امسال در چناران با حضور ۱۶۰۰ معتکف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد اسحاق پاروکار شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آئین معنوی اعتکاف امسال با حضور ۱۶۰۰ معتکف در ۱۷ مسجد در سطح شهرهای چناران، سیدآباد و رادکان و ۷ مسجد در چناران برگزار شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران بیان کرد: شعار مراسم امسال اعتکاف، معنویت، اتحاد و مقاومت است که بیشتر شرکت‌کنندگان را نوجوانان دختر و پسر تشکیل دادند.

وی از شورای فرهنگ عمومی، امام جمعه، فرماندار، نهادهای فرهنگی، دستگاه‌های خدمات رسان، خادمین، نیروهای بسیجی و انتظامی در جهت حمایت و تأمین امنیت این مراسم معنوی قدردانی کرد.