۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۱

اینفوگرافیک؛ دستاورد های آماری پیشگیری از جرم در سیستان و بلوچستان

در این اینفوگرافیک به صورت جامع به دستاورد های آماری پیشگیری از جرم در سیستان و بلوچستان پرداخته شده است.

اینفوگرافیک؛ دستاورد های آماری پیشگیری از جرم در سیستان و بلوچستان

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