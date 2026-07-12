استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۱ اینفوگرافیک؛ دستاورد های آماری پیشگیری از جرم در سیستان و بلوچستان در این اینفوگرافیک به صورت جامع به دستاورد های آماری پیشگیری از جرم در سیستان و بلوچستان پرداخته شده است. برچسبها کاهش جرایم پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اینفوگرافیک مطالب مرتبط بیجار: دستگاههای کمکار مورد برخورد قرار می گیرند اقدام موثر دادگستری سیستان و بلوچستان در مستندسازی تجارب قضایی ۲۰هزار نفر زیر چتر آموزش قضات؛ کاهش ۱۶درصدی جرائم در سیستان و بلوچستان
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