https://mehrnews.com/x3cy4R ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ کد مطلب 6886207 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ بسته خبری شبانه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 17 MB کد مطلب 6886207 کپی شد مطالب مرتبط هشدار گرمای شدید هوا در ۳ استان طی ۴۸ ساعت آینده؛ وقوع بارشهای موسمی اینفوگرافیک؛ دستاورد های آماری پیشگیری از جرم در سیستان و بلوچستان نجات جان دختر ۱۲ ساله از چنگال اغفالگران در کلیبر شعرخوانی شاعر اهل سنت در سوگ رهبر شهید تمدید مهلت پویش هنری -رسانه ای «خیرُوا» در سیستان و بلوچستان امضای تفاهمنامه ساخت دو مدرسه خیرساز در سیستان و بلوچستان آغاز عملیات آسفالت ۲۶ کیلومتر بزرگراه در شمال سیستان وبلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری دانشگاه های علوم پزشکی طوفان سیستان
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