به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان سیستان و بلوچستان، ضمن قدردانی از همراهی مردم، نیروهای مسلح و مدیران دستگاه‌های اجرایی در شرایط اخیر کشور، اظهار کرد: همدلی و انسجام میان مردم، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مجموعه دولت، اقتدار نظام را به نمایش گذاشت و زمینه‌ساز عبور موفق از شرایط دشوار شد.

استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه حفظ وحدت، مهم‌ترین سرمایه کشور است، افزود: مدیران باید با روحیه جهادی و همدلی، خدمت به مردم را در اولویت قرار دهند و وفاق و انسجام را در همه سطوح اجرایی تقویت کنند.

وی با اشاره به بحران مصرف انرژی در استان گفت: کسری برق استان به حدود هزار مگاوات رسیده و اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت جدی است. صرفه‌جویی در مصرف انرژی، علاوه بر کاهش ناترازی، زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های استان را فراهم خواهد کرد.

بیجار همچنین با انتقاد از ضعف بهره‌وری در نظام اداری، تصریح کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس شاخص‌های واقعی انجام شود و دستگاه‌هایی که در انجام مأموریت‌های خود عملکرد مطلوبی نداشته باشند، مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به سیاست دولت در تفویض اختیارات به استان‌ها، خواستار استفاده مدیران از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها شد و بر اجرای دقیق سند توسعه سیستان و بلوچستان به عنوان نقشه راه پیشرفت استان تأکید کرد.