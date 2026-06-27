۲۰هزار نفر زیر چتر آموزش قضات؛ کاهش ۱۶درصدی جرائم در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز لکزایی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از اجرای موفق طرح «قاضی در مدرسه» با آموزش حدود ۲۰ هزار دانش‌آموز، اولیا و مربی و همچنین کاهش ۱۶ درصدی ورودی متهمان جرائم خشن به زندان خبر داد و این نتایج را حاصل اجرای برنامه‌های هدفمند آموزشی و پیشگیرانه دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» اظهار کرد: سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۹ به عنوان یکی از استان‌های پایلوت این طرح انتخاب شد و اجرای موفق آن، زمینه تعمیم برنامه به سراسر کشور را فراهم کرد.

وی افزود: سال گذشته در قالب این طرح، ۲۱۲ کارگاه آموزشی با حضور ۲۶ قاضی در مدارس استان برگزار شد و حدود ۲۰ هزار نفر شامل دانش‌آموزان، اولیا و مربیان آموزش‌های حقوقی و پیشگیرانه دریافت کردند.

لکزایی با بیان اینکه محتوای آموزشی متناسب با نیازهای هر منطقه تدوین شده است، گفت: در جنوب استان آموزش‌ها بر جرائم بومی و در شمال استان بر پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مواد مخدر متمرکز بود. وی تأکید کرد این طرح در سال تحصیلی آینده نیز ادامه خواهد داشت.

کاهش ۱۶ درصدی جرائم خشن؛ نتیجه برنامه‌های پیشگیرانه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از کاهش ۱۶ درصدی ورودی متهمان جرائم خشن به زندان در سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد ورودی زندانیان جرائم خشن از ۸۷۰ نفر در سال ۱۴۰۲ به ۷۲۹ نفر در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

وی این دستاورد را نتیجه اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی دانست و افزود: برای کاهش خشونت، دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان دستگاه‌های اجرایی با محور ارتقای مهارت ارتباط با ارباب‌رجوع برگزار شده است.

لکزایی همچنین با اشاره به اینکه سرقت همچنان از مهم‌ترین جرائم کشور است، از برگزاری پنج نشست تخصصی با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای تقویت برنامه‌های پیشگیری از سرقت خبر داد.