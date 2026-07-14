استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸ اینفوگرافیک؛ جابجایی کالا در سه ماهه نخست سال جاری در سیستان وبلوچستان در این اینفوگرافیک به آمار حمل و نقل کالا در سه ماهه نخست سال جاری در استان سیستان و بلوچستان پرداخته می شود. برچسبها اینفوگرافیک جابجایی کالا سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ آمار زائران اعزامی سیستان و بلوچستان در مراسم تشییع رهبر اینفوگرافیک؛ ظرفیت های معدنی و سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان توزیع بیش از ۱۰۰۰تن کالا طی ایام محرم و صفر در سیستان وبلوچستان اینفوگرافیک؛ ترانزیت ۸۴ هزارتن کالا از مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان
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