۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸

اینفوگرافیک؛ جابجایی کالا در سه ماهه نخست سال جاری در سیستان وبلوچستان

در این اینفوگرافیک به آمار حمل و نقل کالا در سه ماهه نخست سال جاری در استان سیستان و بلوچستان پرداخته می شود.

اینفوگرافیک؛ جابجایی کالا در سه ماهه نخست سال جاری در سیستان وبلوچستان

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